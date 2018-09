HeidelbergCement-Calls mit 149%-Chance bei Kurserholung auf 68,98€

Nachdem die HeidelbergCement-Aktie (ISIN: DE0006047004) im Januar 2018 ein Hoch bei 96,16 Euro verzeichnete, geriet sie in den darauf folgenden Monaten stark unter Druck. Laut Analyse von www.godmode-trader.de setzte der Aktienkurs am vergangenen Freitag bei 65,64 Euro am unteren Rand der Begrenzung der Abwärtsbewegung auf. Nun könnte eine kurzfristige Kurserholung auf 68,98 Euro einsetzen. Unterhalb von 65,64 Euro würde sich das Chartbild hingegen noch stärker eintrüben.

Hält die Unterstützung und der Aktienkurs kann sich in spätestens zwei Wochen auf 68,98 Euro erholen, dann wird sich eine Investition in Long-Hebelprodukte bezahlt machen.

Call-Optionsschein mit Basispreis bei 66 Euro

Der HVB-Call-Optionsschein auf die HeidelbergCement-Aktie mit Basispreis bei 66 Euro, Bewertungstag 14.11.18, BV 0,1, ISIN: DE000HX3NZU5, wurde beim Aktienkurs von 65,70 Euro mit 0,24 – 0,25 Euro gehandelt.

Kann sich der Kurs der HeidelbergCement-Aktie in zwei Wochen wieder auf 68,98 Euro erhöhen, dann wird sich der handelbare Preis des Calls bei etwa 0,41 Euro (+64 Prozent) befinden.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 64,21 Euro

Der Morgan Stanley-Open End Turbo-Call auf die HeidelbergCement-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 64,21 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000MF0DT86, wurde beim Aktienkurs von 65,70 Euro mit 0,179 – 0,189 Euro taxiert.

Gelingt der HeidelbergCement-Aktie in den nächsten Wochen der Anstieg auf die Marke von 68,98 Euro, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls – sofern der Aktienkurs nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt – auf 0,47 Euro (+149 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 62,14 Euro

Der DZ Bank-Open End Turbo-Call auf die HeidelbergCement-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 62,14 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000DD9J2X2, wurde beim Aktienkurs von 65,70 Euro mit 0,38 – 0,39 Euro quotiert.

Wenn sich der Kurs der HeidelbergCement-Aktie auf 68,98 Euro erhöht, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls auf 0,68 Euro (+74 Prozent) steigern.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von HeidelbergCement-Aktien oder von Hebelprodukten auf HeidelbergCement-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Walter Kozubek