HeidelbergCement: Bald bei 100 Euro?

Als Weltmarktführer gilt die im DAX notierte HeidelbergCement. Und auch charttechnisch macht die Aktie von HeidelbergCement aktuell auf sich aufmerksam. Für risikobereite Anleger stellen wir einen Mini Future Long auf HeidelbergCement vor.

HeidelbergCement wurde bereits 1873 gegründet und war bis zum Ende der 60er Jahre ausschließlich in Süddeutschland tätig. Doch die Zeiten ändern sich. Heutzutage ist man in rund 60 Ländern an über 3.000 Standorten auf fünf Kontinenten unterwegs. Insgesamt beschäftigt HeidelbergCement etwa 60.000 Menschen. Mit einem Satz: HeidelbergCement gehört zu den weltweit größten Baustoffunternehmen. Mit der Übernahme des italienischen Zementunternehmens Italcementi wurde HeidelbergCement weltweit zur Nummer 1 bei Zuschlagstoffen (Sand, Kiesel), zur Nummer 2 bei Zement und zur Nummer 3 bei Transportbeton. Mit einem für 2018 geschätzten Gewinnvielfachen von 12,3 scheint die Aktie von HeidelbergCement durchaus noch moderat bewertet. Die Analysten von Exane BNP Paribas stufen das Baustoff-Papier vor Zahlen auf "Outperform" und sehen ein Kursziel von 109 Euro. Die Q3-Zahlen wird HeidelbergCement nach eigenen Angaben übrigens heute in einer Woche am 8. November vorlegen.

Ist das der Durchbruch?

Unlängst gelang es der Aktie von HeidelbergCement, die 200-Tage-Linie nach oben zu knacken. Der gleitende Durchschnitt verläuft aktuell bei 85,57 Euro. Zudem konnte der DAX-Titel den mittelfristigen Abwärtstrend überwinden. Das aktuelle Monatstief markierte der Kurs bei 82,48 Euro. Mit einem Mini Future Long (WKN SE5131) können risikobereite Anleger, die von einer steigenden Aktie von HeidelbergCement ausgehen, mit einem Hebel von 4,4 überproportional davon profitieren. Der Abstand zur Knock-Out-Barriere beträgt aktuell 19 Prozent. Bitte beachten Sie: Der Einstieg in diese spekulative Position sollte stets mit einem risikobegrenzenden Stoppkurs erfolgen. Dieser kann unterhalb des aktuellen Monatstiefs im Basiswert bei 82,35 Euro platziert werden. Im Mini Future Long ergibt sich daraus ein Stoppkurs von 1,47 Euro. Ein mittelfristiges Kursziel kann um 109 Euro liegen. Das Chance-Risiko-Verhältnis bei dieser Trading-Idee beläuft sich somit auf 4,2 zu 1.

HeidelbergCement (in Euro) Tendenz:

Wichtige Chartmarken Unterstützungen: 85,57 Euro (200-Tage-Linie)