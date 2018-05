HeidelbergCement-Aktie (Wochenchart): Auf Messers Schneide - Chartanalyse

Weitere Suchergebnisse zu "HeidelbergCement":

Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Baustoffkonzerns HeidelbergCement AG (ISIN: DE0006047004, WKN: 604700, Ticker-Symbol: HEI, Nasdaq OTC-Symbol: HLBZF) charttechnisch unter die Lupe.



Seit dem Hochstand von Mitte Januar bei 96,16 EUR befinde sich die HeidelbergCement-Aktie im Rückwärtsgang. Nach Kursverlusten von mittlerweile rund 20 EUR rücke eine sehr wichtige Haltezone in den Fokus. Gemeint sei der Auffangbereich aus einem Fibonacci-Cluster aus zwei unterschiedlichen Retracements (77,71/77,17 EUR), dem Tief vom August vergangenen Jahres (76,94 EUR) sowie der 200-Wochen-Linie (akt. bei 75,97 EUR).



Die Bedeutung des beschriebenen Rückzugsbereichs werde darüber hinaus durch die diversen Hochs des Jahres 2015 unterstrichen. Deshalb gelte es diese Bastion unbedingt zu verteidigen! Ansonsten müsste die Kursentwicklung seit Sommer 2016 als obere Umkehr interpretiert werden. Im Falle einer negativen Weichenstellung halte eine abgeschlossene Topbildung ein kalkulatorisches Abschlagspotenzial von rund 15 EUR bereit. Auf der Oberseite falle das jüngste Verlaufshoch von Anfang Mai bei 85,26 EUR mit der 200-Tage-Glättung (akt. bei 84,77 EUR) zusammen.



Eine Rückeroberung dieser Hürden sehen wir derzeit als notwendige Voraussetzung für eine nachhaltige Verbesserung der charttechnischen Ausgangslage an, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 30.05.2018)









HeidelbergCement (ISIN: DE0006047004, WKN: 604700, Ticker-Symbol: HEI, Nasdaq OTC-Symbol: HLBZF) gehört zu den weltweit größten Baustoffunternehmen. Mit der Übernahme des italienischen Zementunternehmens Italcementi wurde HeidelbergCement weltweit zur Nummer 1 bei Zuschlagstoffen, Nummer Zwei bei Zement und Nummer Drei bei Transportbeton. Beide Unternehmen ergänzen sich in idealer Weise einerseits aufgrund der großen Ähnlichkeiten ihrer Produktbereiche und Organisationsstrukturen, andererseits wegen ihrer unterschiedlichen geografischen Präsenz ohne größere Überschneidungen. Im deutlich erweiterten HeidelbergCement Konzern sind rund 60.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in rund 60 Ländern an über 3.000 Standorten auf fünf Kontinenten tätig.Die Kernaktivitäten von HeidelbergCement umfassen die Herstellung und den Vertrieb von Zement und Zuschlagstoffen, die beiden wesentlichen Rohstoffe von Beton. Zu den nachgelagerten Aktivitäten gehört vor allem die Produktion von Transportbeton, aber auch die Herstellung von Asphalt und weiteren Bauprodukten in einigen Ländern. Mit dem Erwerb von Italcementi hat das Unternehmen außerdem seinen internationalen Seehandel beträchtlich ausgedehnt.Die Zementherstellung ist rohstoff- und energieintensiv. Nachhaltiges Wirtschaften ist daher die Basis für langfristigen Erfolg. Dazu zählen die Sicherung der Rohstoffreserven, effiziente und innovative Produktionsprozesse, die Entwicklung neuer Produkte und der Einsatz alternativer Roh- und Brennstoffe. Das Unternehmen fördert zudem die Artenvielfalt in seinen Rohstoffförderstätten. (30.05.2018/ac/a/d)