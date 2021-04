HeidelbergCement: 2018´er Hürde im Visier

Weitere Suchergebnisse zu "HeidelbergCement":

von Maciej Gaj - 13.04.2021, 12:10 Uhr

Die anhaltend niedrigen Bauzinsen und die Corona-Krise haben verstärkt zu einem Bauboom in Deutschland geführt, selbst Baustoffpreise sind im Schnitt um über 20 Prozent im Preis gestiegen. Davon profitiert auch das Wertpapier von HeidelbergCement und nähert sich mit großen Schritten einer sehr markanten Widerstandszone aus den letzten Jahren an. Ein Ausbruch darüber könnte folglich sogar eine Rallyebeschleunigung auslösen.

Den letzten markanten Höhepunkt markierte die HeidelbergCement-Aktie bei 96,16 Euro Anfang 2018 und ging anschließend in einen Abwärtstrend über. Zeitweise reichten die Verluste sogar auf 29,00 Euro während des Corona-Crashs abwärts. Von diesem Niveau hat sich das Papier zuletzt aber wieder deutlich erholt und konnte in der laufenden Aufwärtsbewegung an die Kursmarke von erneut 80,00 Euro anknüpfen. Bemerkenswert ist hierbei der Anstieg über die obere Aufwärtstrendlinie, der äußerst bullisch zu bewerten ist und einen Frontalangriff auf die beschriebene Hürde darstellt. Ein Kurssprung darüber könnte folglich mittelfristiges Aufwärtspotenzial freisetzen und erlaubt es Anlegern hiervon überdurchschnittlich zu profitieren.

Wochenschlusskurs abwarten

Sollte es tatsächlich zu einem nachhaltigen Anstieg mindestens per Wochenschlusskurs über 80,00 Euro kommen, könnte das Faktor Zertifikat Long auf HeidelbergCement WKN MC6YCC mit einem fest eingebauten Hebel von 6,0 zum Einsatz kommen. Weitere Ziele ließen sich in diesem Szenario bei 85,00 und schlussendlich 96,16 Euro für die Aktie des Baustoffkonzerns ableiten. Doch solange diese Voraussetzung nicht erfüllt wurde, könnte es zeitweise zu einem Pullback zurück auf 76,15 Euro kommen. Tiefer sollte es nach Möglichkeit nicht mehr gehen, weil sonst ein Wiedereintauchen in den vorherigen Aufwärtstrend sowie Abschläge auf 70,00 Euro drohen würden.

Faktor Zertifikat Long auf HeidelbergCement Strategie für steigende Kurse WKN: MC6YCC

Typ: Faktor akt. Kurs: 1,33 - 1,34 Euro

Emittent: Morgan Stanley Ausgabepreis: 6,06 Euro

Basiswert: HeidelbergCement AG Richtung: Long

akt. Kurs Basiswert: 79,22 Euro Laufzeit: endlos

Kursziel: 2,75 Euro Faktor: 6,0

Kurschance: + 105 Prozent Morgan Stanley Zertifikate

