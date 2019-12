HeidelCement “neutral”

HeidelbergCement notierten gestern ein halbes Prozent schwächer, nachdem die US-Bank JPMorgan sie von "Overweight" auf "Neutral" abgestuft hat und das Kursziel von 76 auf 71 Euro gesenkt hat. Das neue Anlagevotum begründete sie mit dem Mangel an Kurstreibern nach zuletzt gutem Lauf. Zwar ist der Ausblick der europäischen Baustoffkonzerne auf 2020 insgesamt weiter positiv, nach dem herausragenden Jahr 2019 sollten Anleger nun aber selektiver innerhalb des Sektors vorgehen, so die Begründung. EUWAX

