Heibel-Ticker über Teslas Kurssprung und die Aktienplatzierung

Ich habe wieder über Tesla geschrieben und gehe ausführlich auf den letzten Kurssprung und seine Hintergründe ein. Dazu gehe ich auf die Aktienplatzierung von Tesla ein und gebe einen Ausblick.

Auszug: "Die Aktie hat sich binnen weniger Monate vervierfacht, und das war nicht einmal das Resultat eines Short Squeeze, wie ich in der Ausgabe vom vergangenen Freitag zeigte. Es kam plötzlich alles positiv zusammen für Tesla-Gründer Elon Musk, den Kritikern wurden Zahlen unter die Nase gehalten, die das Gegenteil zeigten und so stürmte die Aktie gen Himmel. ... Dieser Schritt zeigt aber auch, dass Musk mit mir einer Meinung ist: Bis auf weiteres ist die Aktie von Tesla erst einmal kaputt. So schnell wird sie die 1.000 USD nicht erklimmen, nun folgt erst einmal eine ausführliche "Konsolidierung", wie ich vor einer Woche beschrieb. Würde Elon Musk kurzfristig bessere Kurse erwarten, hätte er mit der Kapitalerhöhung noch ein wenig gewartet."

Details gibt es im Kapitel 02 meiner neuen Ausgabe 20/7 unter https://www.heibel-ticker.de/heibel_tickers/1711#ch02

Wie ist Ihre aktuelle Meinung zu Tesla?