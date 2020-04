Mit mRNA gegen Covid-19

Projekt Lichtgeschwindigkeit

Flächenbombardierung gegen Covid-19

Erfolgreicher Ansatz

Forschung aus Mainz

FAZIT

In der neuen Wunschanalyse in Kooperation mit sharewise beschäftige ich mich mit BioNTech, einem der drei Unternehmen weltweit, die mit mRNA in Lichtgeschwindigkeit einen passenden Impfstoff gegen Covid-19 entwickelt haben und nun zulassen wollen.Ich gehe dabei auf folgende Themen ein:Diein Kapitel 05 meiner neuen Börsenbrief ausgabe unter https://heibel-ticker.de/heibel_tickers/1737#ch05