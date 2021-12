Heibel-Ticker Weihnachtsfeier mit Kamingespräch über die Moral der Privatanleger

Ich möchte Sie zu unserer Heibel-Ticker Video-Weihnachtsfeier heute abend um 19 Uhr einladen. Dazu habe ich mir einen guten Wein besorgt und einen interessanten Gesprächspartner eingeladen.



Wir werden über unser Börsenjahr reflektieren, ich spreche über meine Erwartungen für das Jahr 2022 und habe ein paar Anekdoten parat.



Ich freue mich auf meinen Gesprächspartner: Dr. Wolfgang Hackel, ehemaliger geschäftsführender Bürgermeister von Neukölln (Berlin), ehemaliger Europaparlamentsabgeordneter und ehemaliger Unternehmer mit 450 Mitarbeitern. Heute ist er im Ruhestand, ich kenne ihn bereits seit meiner Kindheit und weiß daher, dass er gerade für unser Thema bereichernde Ansichten mitbringen wird.



Unser Thema wird die "Moral des Privatanlegers" sein. Die Finanzbranche wird in den Medien häufig als kühl und sachlich dargestellt. Ich werde verschiedene Ansätze untersuchen, wie wir als Privatanleger Gutes tun können. Dr. Hackel wird Grundlagen darüber liefern, was eigentlich "gut" ist und wo wir aufpassen müssen.



Ich denke, die Weihnachtszeit eignet sich sehr gut, um sich über dieses Thema Gedanken zu machen. Immer wieder fragen Sie, liebe Leser, mich nach den ESG-Kriterien, nach Rüstung- und Ölaktien, nach Brennstoffzellen-Startups etc. Vielleicht hilft Ihnen unsere kleine Weihnachtsfeier, künftig Ihre eigenen Investmententscheidungen auch mit einem moralischen Anspruch zu treffen.



Hier der Link zur Veranstaltung: https://www.youtube.com/watch?v=xORWEM4mJ-c