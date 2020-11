Heibel-Ticker PLUS Update: DocuSign verkaufen, TUI & BVB kaufen

Weitere Suchergebnisse zu "TUI":

Liebe Börsenfreunde,



Das Mainzer Unternehmen BioNTech hat soeben erfreuliche Studienergebnisse zur Covid-Imfstoffentwicklung bekannt gegeben: Eine erste Zwischenanalyse zeige, dass der Impfstoff zu 90% effektiv vor Covid_19 schützt. 43.538 Studienteilnehmer waren beteiligt und es seien keine nennenswerten, negativen Nebenwirkungen aufgetreten. Hier die Pressemitteilung: https://investors.biontech.de/news-releases/news-release-details/pfizer-and-biontech-announce-vaccine-candidate-against-covid-19



Man werde in der dritten Novemberwoche endgültige Ergebnisse veröffentlichen und könne im Falle der angestrebten beschleunigten Zulassung noch im laufenden Jahr 50 Mio. Impfdosen und im Jahr 2021 sogar 1,3 Mrd. Impfdosen herstellen. BioNTech hat sich mit Pfizer zusammen geschlossen. So konnte die von BioNTech gefundene Lösung schnell in die aufwendige 3. Testphase überführt werden, und Dank der Pfizer-Infrastruktur kann nun auch so viel Impfstoff produziert werden, wie von kaum einem anderen Unternehmen.



Die überraschende Meldung ist also in vielerlei Hinsicht eine positive Überraschung: Zum einen war es nach Meinung vieler Impfstoffexperten nur eine frage der Zeit, wann ein Impfstoff gefunden werden könne. Man hatte sich jedoch auf mehrere Iterationen eingestellt, um die Effizienz mit realen Daten letztlich auf das gewünschte Niveau zu bekommen. Dies ist nun schon im ersten Anlauf gelungen und somit viel früher, als erwartet. Zudem hat man sich auf Nebenwirkungen eingestellt, die ebenfalls Iterationen hätten erfordern können. Doch offensichtlich gibt es bislang keine nennenswerten Nebenwirkungen. Und zum Dritten ist die BioNTech/Pfizer Kombination gerade diejenige Kombination, die in kürzester Zeit die größte Menge an Impfstoff produzieren kann. Das wusste man bereits vorher. Dass nun aber gerade dieser Ansatz bereits so positive Ergebnisse zeigt, ist somit eine dreifach positive Überraschung.





WKN: TUAG00

ISIN: DE000TUAG000

Kurs aktuell 4,10 EUR (Xetra 13:44 Uhr)

Kaufen

Der DAX notiert aktuell mit 6% im Plus.: Shop Apotheke -15%, Qiagen Labormaterial -14%, Sartorius -13%, Drägerwerl Beatmungsgeräte -8%.Auch die vermeintlichen: TeamViewer -12%. Delivery Hero -5%, Hello Fresh -18% und Zalando -15%.Auf der anderen Seite ist so ziemlich die gesamte Wirtschaft,. Je schlimmer die Corona- Probleme, desto größer der heutige Kurssprung: ETS Eventim +31%, Fraport +28%, Lufthansa +24%, …In unserem Portfolio istum 7% eingebrochen. Ich finde das Unternehmen toll und denke, dass die Aktie in ein oder zwei Jahren deutlich höher stehen wird. Doch derzeit schwingt die Stimmung heftig um und ich möchte nicht, dass wir da unter die Räder geraten. Aktuell notiert die Aktie noch leicht über unserem Kaufkurs. Ich würde die Position heute auflösen.Tui und den BVB würde ich hingegen jetzt ins Portfolio holen. Die beiden Aktien sind zwar bereits um 17% bzw. 10% resp. Angesprungen. Doch ich denke, das ist der Auftakt für eine lange anhaltende Erholungsbewegung bei diesen Corona- Verlierern.

BVB Borussia Dortmund



WKN: 549309

ISIN: DE0005493092

Kurs aktuell 5,14 EUR (Xetra 13:45 Uhr)

Kaufen

Weitere Updates und Empfehlungen enthalten Sie im Heibel-Ticker Abo. Dies können Sie über 6 Wochen für 20 Euro inklusive aller PLUS-Funktionen wie E-Mail-Updates, Express-SMS und Zugang zum Kundenbereich mit allen bisherigen und zukünftigen PLUS Ausgaben und Updates testen: heibel-ticker.de



Take Share,



Ihr Börsenschreibel Stephan Heibel



Chefredakteur und Herausgeber des Heibel-Ticker