Heibel-Ticker PLUS Update 20#14: Die ganze (Finanz)welt feiert Deutschland

Liebe Börsenfreunde,nein, ich kann in diese Rallye hinein nicht Aktien einkaufen. Irgendwie fühlt sich das nicht gut an. Ich will es kurz begründen:Der DAX ist gestern fast um 4% angesprungen. Der Grund? Nun, Deutschland spricht über ein Konjunkturprogramm von historischem Ausmaß. Nach gigantischen Corona-Hilfen und Kreditgarantien folgt nun das Konjunkturprogramm, mit dem die deutsche Wirtschaft wieder in Schwung gebracht werden soll.Jetzt, wo die USA und Frankreich an ihre Grenzen der Vertrauenswürdigkeit stoßen, springt Deutschland in die Presche: Ein Konjunkturprogramm, in dessen Kielwasser die ganze EU aus dem Sumpf gezogen werden könnte und sodann auch stimulierende Effekte für die Weltwirtschaft haben dürfte. Das führt dazu, dass ein 4%-Kurssprung im DAX auch den Dow Jones – trotz Ausnahmezustand in 75 US-Städten – um 1% nach oben zieht.Mag sein, dass wir eine historische Rallye verpassen. Die Börsenweisheit „Kaufen, wenn die Kanonen donnern“ sollte uns zu Käufen ermutigen. Aber nein, in die steigenden Kurse hinein schaffe ich das aktuell nicht. Zumindest eine kleine Korrektur sollten wir abwarten. Und die ist überfällig, wenn ich mir die Sentiment-Daten sowie auch den S&P Short Range Oscillator anschaue. Ich gehe weiterhin davon aus, dass es bessere Kaufgelegenheiten geben wird, als jetzt.Take Share,Ihr BörsenschreibelStephan HeibelDas komplette PLUS Update gibt es unter https://heibel-ticker.de/heibel_tickers/1757 . Kommende Updates und Ausgaben können Sie über heibel-ticker.de anfordern.