Heibel-Ticker Onboarding Leserfragen Teil 4

Im neuen Kapitel 06 meiner Ausgabe 21/7 gibt es wieder eine Flut von Leserfragen, die ich beantwortet habe.

Darunter sind Fragen zur Performance des Heibel-Ticker Portfolios in der Vergangenheit, weitere Diskussionen über die Zinsmärkte sowie Fragen zu heißen Aktien wie Routemaster Capital (ein SPAC), FinTech The Naga und Finvolution, q.beyond (ehemals QSC), Baader Bank, Pfizer, Quantafuel, Ciena und Meyer Burger. Auch das in meinen Augen sehr gute Portfolio eines 30-jährigen Anlegers bespreche ich und gebe dabei Hinweise auf unterschiedliche Ansätze in Abhängigkeit Ihres Alters.



Puh, viele sehr gute Fragen, die Ihnen helfen werden, Börseninformationen besser einzuordnen und eigenverantwortliche Entscheidungen zu treffen... hoffe ich :-)

Hier eine Übersicht der Fragen und Themen:



• Heibel-Ticker Performance der Vergangenheit

• Wirkung der EZB-Käufe von Unternehmensanleihen

• Einfluss der Notenbanken auf den Zins "am langen Ende"

• Anleiherendite versus Dividendenrendite

• Routemaster Capital & The Naga FinTech, Finvolution

• Portfolio eines jungen Anlegers

• Wie sichere ich mein Vermögen gegen Chaos?

• QSC / q.beyond nach Kurssprung: Neue Strategie überzeugt

• Portfolio zum Spielen: Baader Bank, Pfizer, Quantafuel, TUI, Wheaton

• Ciena bietet optische Netzwerke für 5G

• Meyer Burger bereits um 400% angesprungen

• Auswahl des besten Börsenplatzes



Die vollständigen Fragen und meine Antworten als Börsenprofi finden Sie im frei zugänglichen Kapitel 06 unter https://www.heibel-ticker.de/1841&anchor=ch06