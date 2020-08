Heibel-Ticker Leserfragen - CureVac IPO - Tesla Aktien Split - Delivery Hero & DAX

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

US-Aktien laufen besser als Aktien hierzulande

Wirecard Sammelklage versus Realisierung von Verlusten

DAX-Aufstieg von Delivery Hero

Gewinne mitnehmen ... aber schrittweise

Kaufempfehlungen für Neueinsteiger

CureVac Börsengang

Tesla Aktiensplitt 4:1 treibt Aktienkurs

Die Leserfragen aus Kapitel 05 von letzter Woche sind immer noch aktuell:Woher rührt der Unterschied im Verlauf der US- zu den dt. Aktienindizes? Lohnt eine Sammelklage gegen Wirecard überhaupt? Was ist vom DAX-Aufsteiger Delivery Hero, was vom IPO CureVac zu halten? Und warum splittet Tesla die Aktien? Zudem beantworte ich Fragen zu meiner Vorgehensweise mit dem Heibel-Ticker Portfolio.Leserfragen meiner Ausgabe 20/33 vom Freitag, 14. August 2020Details mit den kompletten Fragen meiner Leser und meine Antworten finden Sie im frei zugänglichen Kapitel 05 unter https://heibel-ticker.de/heibel_tickers/1781#ch05