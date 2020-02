Heibel-Ticker Inside + Der wahre Grund für Teslas Kursexplosion

„Es waren also nicht Shortseller in Schieflache, die zwangsliquidiert wurden, sondern Kumpels von Ron Baron.“In Kapitel 02 meiner neuen Ausgabe 20/6 gehe ich näher darauf ein: https://www.heibel-ticker.de/heibel_tickers/1708#ch02 Hier sind kurze Auszüge des Kapitels:„Das „war“ schon historisch, was wir in der Tesla-Aktie gesehen haben: Über Jahre wird die Elektromobilität kaputt geredet, die Tesla-Bilanz zerrissen und das Geschäftsmodell als nicht tragfähig bezeichnet. Gründer und CEO Elon Musk wird des Aktien-Pushings bezichtigt, es kursieren Videos, wie er bei einem öffentlichen Auftritt Drogen raucht und seine Gesundheit wird hinterfragt. + Die Aktie des Elektro-Pioniers pendelte 2017 bis 2019 zwischen 200 und 300 Euro bis Ende 2019 plötzlich offensichtlich wird, dass Tesla schneller als jedes andere Automobil-Startup die Massenproduktion in den Griff bekommen hat, günstiger produziert als irgendein Wettbewerber und sich vor Nachfrage nicht retten kann. Plötzlich sind die „Mondprojekte“ (Elektro-Truck, Elektro-Pickup, Elektro-Sportwagen), mit denen Musk immer wieder die Öffentlichkeit überraschte, finanzierbar und vermutlich sogar schneller erreichbar als der Wettbewerb. Die Aktie beginnt ihren Höhenflug. + Wie viel sind 25 Mrd. Euro Jahresumsatz wert? + In dieser Situation muss eine berufene Seele kommen und den Anlegern erzählen, was sie zu denken haben: Ron Baron ist ein Milliardär, dessen Investmentfonds knapp ein Prozent an Tesla hält. Er trat Dienstag früh bei CNBC auf und teilte uns mit, dass er trotz des Kursanstiegs um 220% innerhalb von nur 6 Monaten keine einzige seiner Aktie verkaufen werde, weil Tesla in 10 Jahren einen Jahresumsatz von 1 Billionen US-Dollar haben werde.“Dazu gehe ich in Kapitel 04 auf meinauf das Thema autonomes Fahren ein: https://www.heibel-ticker.de/heibel_tickers/1708#ch04