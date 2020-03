Wheaton Precious brach letzet Woche zeitweilig um 30% ein. 30% Tagesminus. Im Vergleich zum Hoch von Ende Februar war die Aktie damit nur noch halb so teuer. Doch binnen weniger Stunden schoss die Aktie wieder nach oben und beendete den Tag mit einem Minus von nur noch 2%. Ein klares Zeichen dafür, dass am Markt nicht mehr Menschen, sondern Maschinen am Werk sind, denn welches Unternehmen kann in den Augen seiner Eigentümer binnen weniger Stunden 30% seines Wertes verlieren und dann wieder hinzugewinnen?Der Spekulant, der nicht ausreichend Sicherheiten hat, wird aufgefordert, bis zu einer bestimmten Uhrzeit Sicherheiten (Bargeld!) zu liefern. Geschieht dies nicht, hat der Broker die Befugnis, Papiere aus seinem Depot zu verkaufen ... ohne Rücksicht auf den Kurs. Und so muss es am Montag Vormittag jemanden gegeben haben, dessen Position in Wheaton Precious liquidiert wurde. Mangels Nachfrage führte diese Aktien schon bei geringem Handelsvolumen zu dem oben beschriebenen heftigen Ausverkauf. Erst als der Margin Clark, so heißt der Mitarbeiter des Brokers, der das umsetzen muss, fertig war, endete der Kursrutsch und binnen weniger Minuten stand die Aktie fast wieder auf dem Niveau des Vortages.Wir wissen also nun, dass Kräfte am Werk sind, die manchmal Entwicklungen übertreiben, manchmal sogar in die falsche Richtung treiben.Ich gebe immer wieder wertvolle Hinweise. Für mich sind diese teils alltäglich und zugleich für meine Leser ganz neue Erkenntnisse.Heibel-Ticker Abonnenten erhalten. Sie können meinen Börsenbrief in einer kostenfreien reduzierten Ausgabe oder als komplette PLUS Ausgabe kostenpflichtig mit verschiedenen Optionen abonnieren: www.heibel-ticker.de