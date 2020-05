Heibel-Ticker Info über Sinn und Zweck unserer Aktieneinkaufliste mit Wunschpreisen

Letzte Woche hat der DAX zwar ein wenig aufgeholt, das ist aber noch kein Grund, den Kursen hinterherzulaufen … wie ich letzte Woche bereits in einer ersten Reaktion auf die Remdesivir-Ergebnisse im Update angekündigt hatte. Schauen wir nun, dass wir unsere Investitionsquote gezielt ein wenig erhöhen, wenn die Kurse weiter abgeben.Einige Kunden haben mich gefragt, wie ich denn so viele Wunschkandidaten in unser kleines Portfolio holen kann, daher möchte ich den Hintergrund der Liste nochmals verdeutlichen:, zu denen ich bei den aufgelisteten Aktien einfach mal zugreifen würde. Werden die von mir angegebenen Wunschpreise erreicht, so rechne ich nicht mehr mit allzu großem Korrekturpotential, sondern die Korrektur ist dann bereits erfolgt. Ich würde zugreifen und anschließend schauen, wie gut das Unternehmen wirklich da steht.Es sind Unternehmen, die von der Coronakrise weitgehend unbeschadet blieben, vielfach sogar davon profitierten. Daher halte ich es für relativ ungefährlich, bei den angegebenen Wunschpreisen erstmal zuzugreifen.Ich würde bspw. nicht gleich 4 Aktien der Sicherheitsbranche einkaufen, sondern ggfls. nur eine davon. Und ich gehe nicht davon aus, dass alle Wunschpreise erreicht werden, sondern „bestenfalls“ (oder – je nach Betrachtungswinkel „schlimmstenfalls“) der eine oder andere erreicht wird. Die Wunschpreise sind so tief gewählt, dass ich es für unwahrscheinlich halte, dass alle erreicht werden.Die aktuelle Einkaufsliste mit Wunschpreisen sehen Sie in den letzten Ausgaben und können sich jede Woche Updaste schicken lassen: www.heibel-ticker.de