Heibel-Ticker Info-Kicker: Globalisierung im Rückwärtsgang: Die Weltwirtschaft hält den Atem an

So tickt die Börse: COVID-19: Durchseuchung vs. Ausrottung

COVID-19: Mein Ausbreitungsszenarium - "Also gehe ich derzeit davon aus, dass die Bundesregierung von dem Vorhaben, die Bevölkerung zu durchseuchen, Abstand genommen hat. Die Alternative ist das Gegenteil: Das Coronavirus ausrotten."



COVID-19: Vorbeugen, Testen, Behandeln und Impfen - "Niemand möchte sich vorstellen, dass wir mit den derzeitigen Einschränkungen über ein Jahr, geschweige denn mehrere Monate leben müssen. Es wird also auf allen Ebenen nach Lösungen gesucht."



Die Zeit danach - "Ich würde mich auf die Aktien der Zukunft konzentrieren und nicht mit denjenigen zocken, die zu Recht unter die Räder gekommen sind."



Wochenperformance der wichtigsten Indizes - "Bei -30% pendeln sich zu diesem Wochenende sämtliche Indizes im Vergleich zum Jahresbeginn ein: Dow Jones, DAX und Nikkei. Lediglich in China begnügt man sich mit einem ?staatsbefohlenen? -10%. Wird es China gelingen, das Coronavirus auszurotten?"



Mit dem Durchrutschen des DAX unter 10.200 Punkte wurde offensichtlich, dass das Coronavirus keine vorübergehende Beeinträchtigung unserer Lebensgewohnheiten bedeuten würde, sondern viele Lebensgewohnheiten verändern wird. Ich habe mir letzet Woche die Zeit genommen,zu untersuchen und stelle Ihnen in Kapitel 02versehene Szenario vor.Es gibt eine ganze Reihe von, die sich mit COVID-19 beschäftigen: Test Kits, Schutzartikel, Behandlungen und Impfstoffe werden produziert und erforscht. Ein Blick auf die entsprechenden Unternehmen zeigt jedoch schnell, dass die Aktien dieser Unternehmen auch im Erfolgsfall nicht unbedingt durch die Decke gehen müssen.Doch nicht nur in der Gesundheitsbranche sindzu finden, die von der aktuellen Situation profitieren könnten, sondern auch, wie ich ebenfalls in Kapitel 02 aufzeige.Dasfinden Sie unter https://heibel-ticker.de/heibel_tickers/1729#ch02 . "In Kapitel 04 habe ich das Szenario aus Kapitel 02 weitergeführt und beschreibe die Folgen der Coronakrise: Wir werden eine neue Welt erhalten, vieles wird sich ändern. Die Coronakrise wird die Schwächen unserer Gesellschaft enthüllen. Die Folgen daraus werden uns noch Monate, vielleicht Jahre beschäftigen. Es ist eine Zäsur: Aktien, die vor drei Wochen noch als sicher und solide galten, stehen heute am Abgrund: die Lufthansa und TUI haben ihren Geschäftsbetrieb bspw. weitgehend eingestellt. Der Heimarbeitsplatz bringt eine Reihe von Unternehmen ans Tageslicht, deren Dienste bislang nur für einige wenige attraktiv waren." Exklusiv für PLUS Abonnenten: https://heibel-ticker.de/heibel_tickers/1728#ch04