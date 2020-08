Heibel-Ticker Halbjahres-Rückblick 2020 + Corona, Börse und Aktien

Das Jahr ging gut los und ab Februar hat das Coronavirus unsere Welt und die Börsen gehörig durcheinander gewirbelt. Ich blicke hier kurz zurück, wie sich unser Heibel-Ticker Portfolio entwickelt hat. Wir hatten bereits frühzeitig die Corona-Entwicklung in China auf dem Radar und haben auch während der gesamten Zeit von Februar bis heute immer neben den wirtschaftlichen auch die medizinischen Entwicklungen verfolgt. So haben wir unser Portfolio von übertriebenen Verlusten bewahrt und konstant auf die Corona-Gewinner-Aktien gesetzt.Zwischenzeitlich hatte der DAX einen Tiefstand von 8.442 Punkten und Verlust von -36% zum Jahresanfang. Unser Heibel-Ticker Portfolio hatte nur einen Tiefstand von -19%. So ziemlich jeder an der Börse hat Verlust durch Corona erlitten. In solchen Fällen gilt es besonders, sich darauf zu konzentrieren, die Verluste zu begrenzen. Mittlerweile hat der DAX sich wieder einigermaßen erholt und hat nur noch einen Verlust von -4%. Unser Heibel-Ticker Portfolio steht weiterhin besser da und ist mit 12% im Plus.Wir haben in den letzten Monaten konstant auf folgende Bereiche gesetzt: Technologie, Gesundheit/Medizin, Gold, Heimarbeit, Cloud und Mobilität. Und folgende Bereiche haben wir konsequent gemieden: Automobil, Finanzen, Banken, Immobilien. Ich denke, das Thema Corona wird uns noch weiter beschäftigen für die nächsten Monate und vielleicht Jahre und die wirtschaftlichen Auswirkungen werden erst noch Stück für Stück ans Licht kommen. Eine ungebremste Rallye wird ausbleiben und es wird wie immer wieder Korrekturen und so auch Chancen für neue Investments geben.In meinem Börsenbrief werde ich weiterhin auf die wirtschaftlichen und medizinischen Entwicklungen im Hinblick auf Corona achten und stets über Neuigkeiten berichten und Empfehlungen für Käufe und Verkäufe geben. Bei Interesse können Sie meine vergangenen und zukünftigen wöchentlichen Ausgaben sowie unterwöchtige Updates unter www.heibel-ticker.de finden.