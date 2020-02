Heibel-Ticker Brokervergleich und Analyse von Flatex

finanzen.net

Im Kapitel 06 meiner neuen Ausgabe 20/7 habe ich die Angebote von Brokern verglichen und Flatex als Aktie näher analysiert. Ich hatte vor einer Woche die Gelegenheit, mit, dem Fondsvermittler aus dem Hause Wallstreet:Online (w:o), die derzeit ihren Smartbroker in den Markt bringen, und habe, um ein besseres Gefühl für den Markt zu bekommen, auch bei, angeklopft.können Sie unter https://www.heibel-ticker.de/heibel_tickers/1711#ch06 einsehen."Ich sag’s nochmal: Für mich sieht es derzeit nach einem wilden Wettbewerb in der Banken- und Brokerlandschaft in Deutschland und Europa aus. Während die Deutsche Bank und die Commerzbank/Comdirect mit sich selbst beschäftigt sind, mischen FinTechs die Branche auf. Der Kuchen ist sehr cremig, die Stücke müssen neu geschnitten werden. /// Gestern ist die Aktie von Flatex um 10% angesprungen. Es gab wohl eine sehr positive Analyse von MM Warburg. Ich würde nicht in diesen Kurssprung hinein kaufen, sondern auch bei Flatex abwarten, wie sich die Aktie in den kommenden Tagen und Wochen entwickelt: Der nächste Rücksetzer an den Märkten kommt bestimmt."