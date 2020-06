Heibel-Ticker Börsen-Ausblick 20/23: Mer muss och Jünne künne

Als gebürtiger Kölner (linksrheinisch) kann ich der derzeitigen Marktsituation nicht mehr viel Gutes abgewinnen, als mich auf eine alte, Kölner Weisheit zurückzubesinnen: Man muss auch Gönnen können! Sollen sich diejenigen, die diese Rallye mitnehmen konnten, doch freuen. Es sind überwiegend diejenigen, die sich von ihren Verlusten noch bei weitem nicht erholt haben. Wir sind mit unserem Portfolio auf Jahressicht im Plus, das hat kaum ein anderer bislang geschafft. Und dass der DAX nun auf neue Allzeithochs klettert, ohne uns zwischenzeitlich nochmal eine Einstiegsgelegenheit zu bieten, kann ich mir nicht vorstellen.Gut, es ist so einiges passiert, was ich mir zuvor nicht vorstellen konnte. Aber bislang sind wir mit meinen Regeln ganz gut gefahren, und daher halte ich daran fest: Ich laufe der Rallye nicht hinterher, sondern vertraue darauf, dass wir bessere Kaufgelegenheiten bekommen werden. Und es ist ja auch nicht so, dass die Rallye spurlos an uns vorbeigegangen wäre: die Münchener Rück hat diese Woche um 16% zugelegt, die Deutsche Post um 13%. Und bei InnoTec konnten wir das Wochenplus von 15% zum Verkaufen nutzen. Nicht zu vergessen Twitter, die um 14% angestiegen ist.Was könnte als Nächstes passieren? In Deutschland ist das Pulver verschossen. Der DAX dürfte nächste Woche allein aufgrund von Gewinnmitnahmen einbrechen. Wenn da nicht der Rest der Welt wäre: Was, wenn die globale Konjunktur Lebenszeichen zeigt? Was, wenn in den USA die Straßenunruhen zurückgehen, die Zahl der Corona-Infizierten endlich zurückgeht und die Trump-Administration ebenfalls ein Konjunkturprogramm ankündigt (Trump würde sagen: Das größte und beste, das die Welt gesehen hat, ja, eigentlich JEMALS gesehen hat ... um ehrlich zu sein: Noch niemals in der Geschichte unserer Welt gab es ein Konjunkturprogramm, das großartiger war, als es das von mir nun aufzulegende Programm sein wird...).Ich will nicht ausschließen, dass eine solche Rede den DAX noch über 13.000 Punkte hieven könnte. Aber okay, mer muss och jünne könne.Das komplette PLUS Kapitel 04 ist zahlenden Abonnenten vorbehalten und kann unter folgendem Link eingesehen werden: https://heibel-ticker.de/heibel_tickers/1758#ch04 . Dazu gibt es in Kapitel 04 wieder unsere aktuelle Wunschliste mit Unternehmen sowie Ihren WKN, ISIN und Wunschpreisen zu folgenden Bereichen: Gold, Heimarbeit, 5G, Sicherheit, dezentraler Workflow, Medizintechnik, Mobilität der Zukunft, Ernährung der Zukunft und ausgebomt - zu unrecht abgestraft.