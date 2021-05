Heibel-Ticker Bitcoin Reise inkl. Teil I bis IV und 2 Salz & Pfeffer Videos

Wir sind an einem guten Ende unserer Reise angekommen.



Wer den Bitcoin als Versicherung gegen Finanzmarktturbulenzen halten möchte, der ist mit dem Software Wallet von Bitwala & Hard Wallet BitBox02 bestens aufgehoben. Darüber lesen Sie im aktuellen Kapitel 06 meiner Börsenbrief Ausgabe 06 unter https://www.heibel-ticker.de/heibel_tickers/1863#ch06



Sie haben es vielleicht in meinen letzten Beiträgen zu unserer Bitcoin-Reise gemerkt: Ich habe Blut geleckt und möchte mehr: Die Welt des Bitcoins und der Kryptos, die Welt der Software-Wallets und der weltweiten Kryptobörsen ist spannend und voller widersprüchlicher Informationsquellen. Insbesondere der Umstand, dass die Welt bislang noch weitgehend unreguliert ist, macht den Eintritt gefährlich.



Ich möchte am Ball bleiben und herausfinden, was bereits ausreichend sicher ist. Auch ist mein theoretisches Verständnis einer Node und des Schürfens irgendwie noch nicht ausreichend, um die Bitcoin-Welt zu verstehen. Da möchte ich weitermachen. Und zuletzt sind unter den 7.000 Kryptowährungen sicherlich eine Handvoll alternative Kryptos, auf die sich ein Blick lohnt: Ethereum allen voran. Was macht diese Kryptowährung so einmalig?





Ich werde also in unregelmäßigen Abständen immer wieder Themen aus der Kryptowelt aufgreifen, analysieren und schauen, was für uns nutzbar und sinnvoll ist. Neue Beiträge können Sie sich über meinen Heibel-Ticker Börsenbrief direkt in Ihr Mailfach senden lassen.



Nachfolgend finden Sie meine bisherigen Beiträge unserer Bitcoin-Reise:



21/10 + Teil I: Aktien mit starkem Bitcoin-Bezug: Hier gehe ich kurz auf die Gründe ein, warum der Bitcoin meiner Ansicht nach ein ernstzunehmendes Wertaufbewahrungsmittel ist. Argumente wie “die Politik wird das nicht zulassen”, oder “ist der nicht schon zu hoch gestiegen”, oder aber “Bits und bytes haben keinen zugrundeliegenden Wert” entkräfte ich. Anschließend gehe ich im Teil I auf Aktienunternehmen ein, die sich im Bitcoinmarkt tummeln: MicroStrategy, Northern Data, Nvidia, Square, Paypal bis hin zur Bitcoin Group und einige weitere Aktien setze ich ins rechte Licht und schaue, wie stark deren Aktienkursentwicklung vom Bitcoinkurs abhängt: https://www.heibel-ticker.de/heibel_tickers/1849#ch06



21/11 + Teil II: Zertifikate im Kryptomarkt – Suche nach günstigem, endlos laufenden und 100% gesicherten Papier: Hier schauen wir uns Zertifikate an, die für die Bitcoinwelt ausgegeben wurden: https://www.heibel-ticker.de/heibel_tickers/1851#ch06



21/12 + Teil III: Direkte Handelsmöglichkeiten für den Bitcoin: Nachdem wir uns im Teil I vor zwei Wochen Unternehmen angeschaut haben, die in irgendeiner Form vom Bitcoin profitieren könnten, waren im zweiten Teil in der vergangenen Woche Zertifikate dran. Nun schauen wir auf Broker, die den Erwerb von Bitcoins ermöglichen. Ich habe auch hier einen klaren Favoriten heraus kristallisiert: https://www.heibel-ticker.de/heibel_tickers/1853#ch05



21/16 + Teil IV: Hardware Wallet für Ihre Kryptowährung: In Teil IV unserer Bitcoin-Reise stelle ich Ihnen ein Hardware Wallet vor. Das war ursprünglich für Teil V geplant, ich halte es aber andersrum für besser. In Kapitel 07 lesen Sie, welche Eigenschaften ein Hardware Wallet mMn haben sollte: https://www.heibel-ticker.de/heibel_tickers/1861#ch07





Dazu können Sie in unserem Salz & Pfeffer YouTube Kanal zwei Videos mit Bitcoin-Experten anschauen:



Tobias Berens, Bitcoin-Trader, bei Salz & Pfeffer zum Mittag

Wir schauen uns an, welche Einflussfaktoren den Bitcoin bewegen:



• Halving,

• Coinbase-Börsengang,

• technische Chartanalyse,

• aber auch Zugangsprobleme und Sicherheitsprobleme.



Unser Gesprächspartner ist Tobias Berens. Er hat mir in den vergangenen Wochen bei der Bitcoin-Reise beratend zur Seite gestanden. Ohne ihn wäre es mir nicht gelungen, so viele unnütze Informationen links liegen zu lassen und mich auf das Wesentliche für uns Anleger zu konzentrieren.



https://www.youtube.com/watch?v=hNkdUmmiHkk







Roman Reher alias der Blocktrainer bei Salz & Pfeffer zum Mittag

Wir haben Roman Reher alias den Blocktrainer zu Gast. Sein YouTube Kanal gehört mit über 50.000 Follower zu den erfolgreichsten Bitcoin-Kanälen Deutschlands. Roman kümmert sich stark um das grundsätzliche Verständnis des Bitcoins, der Bedeutung für die Gesellschaft, der Zukunftsfähigkeit und der Gefahren. Ich garantiere Ihnen, dass er dafür sorgen wird, dass Ihnen das eine oder andere Lichtlein aufgeht

