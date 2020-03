Heibel-Ticker Ausblick zu Coronavirus Entwicklung

2001 Anthrax

2003 SARS

2005 Vogelgrippe

2006 E.Coli

2009 Schweinegrippe

2014 Ebola

2016 Zika

2020 Coronavirus

An den Finanzmärkten droht die Welt unterzugehen. Jetzt aber wirklich, und nicht wie bei den vorhergehenden Epidemien:Wenn Sie sich die Reaktionen der Aktienmärkte auf die eindrucksvolle Liste vorhergehender Epidemien anschauen, dann werden Sie feststellen, dass bislang noch keine Epidemie solche Auswirkungen auf die Finanzmärkte hatte. So sehe ich den Grund des Ausverkaufs auch nicht allein in dem Coronavirus, sondern auch in der vorangegangenen Aktienmarktrallye, die vielleicht ein bisschen zu hoch gelaufen war. Bleibt zu hoffen, dass die weitere Ausbreitung in den kommenden Wochen eingedämmt werden kann. Über die wirtschaftlichen Folgen können wir uns anschließend Gedanken machen.Genau so, wie es jedes Jahr mit dem Grippevirus geschieht. Übrigens genau so, wie es 2017/2018 mit der Influenza (25.000 Todesopfer allein in Deutschland) geschah.Nie zuvor haben Wissenschaftler in der ganzen Welt so eng zusammen gearbeitet. Nie zuvor standen Wissenschaftlern Rechenleistungen zur Verfügung, wie sie nun durch die Cloud ermöglicht werden. Komplexe Modelle können im Bruchteil einer Sekunde Szenarien durchtesten, die früher viele Tage bis Wochen dauerten. Vielleicht ist es tatsächlich möglich, ein Medikament schneller zu finden, als die bislang üblichen Jahre. Vielleicht wird sogar der Impfstoff noch vor der nächsten Grippesaison im Jahr 2021 gefunden. Eine entsprechende Meldung würde an den Finanzmärkten für sofortige Entspannung sorgen.Kapitel 02 in Ausgabe 20/9: https://heibel-ticker.de/heibel_tickers/1717 . Ich gehe auf die vier Bereiche ein, mit denen man den Coronavirus beherrschen möchte: Desinfektion, Diagnose, Behandlung und Vorbeugung. Für jeden Bereich gibt es Unternehmen, die sich aufgrund ihrer Produkte dem Ausverkauf entziehen können.Heibel-Ticker PLUS Update 2020#01: Einblick und Zusammenfassung: https://www.heibel-unplugged.de/3175,ht-update-2020-nummer-01-kurswechsel-fuer-einige-monate/