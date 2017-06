Health Care Protect-Anleihe: 6,25% mit Bayer/Philips/Sanofi

Weitere Suchergebnisse zu "Philips Electronics":

Die Aktien der im EuroStoxx50-Index gelisteten Health Care-Werte Philips, ISIN: NL0000009538 und Bayer, ISIN: DE000BAY0017 entwickelten sich in den vergangenen 12 Monaten mit Kurszuwächsen im Bereich von 40 Prozent besser, als die Sanofi-Aktie, ISIN: FR0000120578 und der EuroStoxx50 selbst, die beide etwas weniger als 30 Prozent zulegen konnten.

Wenn sich die freundliche Stimmung bei den Aktien des Gesundheitssektors in den nächsten zwei Jahren fortsetzt, dann stellt die neue Health Care Protect-Aktienanleihe der RCB eine Jahresbruttorendite in Höhe von 6,25 Prozent in Aussicht. Diese Rendite wird sogar bei einem bis zu 41-prozentigen Kursrückgang einer der Aktien ermöglicht.

6,25% Zinsen, 41% Sicherheit

Die am 11.7.17 festgestellten Schlusskurse der Bayer-, der Philips- und der Sanofi-Aktie werden als Basispreise für die Anleihe fixiert. Die jeweiligen Barrieren werden bei 59 Prozent der Basispreise liegen und während des gesamten, vom 12.7.17 bis zum 9.7.19 andauernden Beobachtungszeitraumes aktiviert sein. Nach jedem der zwei Laufzeitjahre erhalten Anleger einen Zinskupon in Höhe von 6,25 Prozent pro Jahr gutgeschrieben, der einem Geldwert von 62,50 Euro je Nominalwert von 1.000 Euro entspricht. Unter der Berücksichtigung der Kosten errechnet sich im Falle der Tilgung der Anleihe mit ihrem Ausgabepreis ein Jahresnettoertrag von 5,44 Prozent.

Wenn alle drei Aktienkurse auf Schlusskursbasis während des gesamten Beobachtungszeitraumes oberhalb der jeweiligen Barrieren gebildet werden, dann wird die Anleihe am 12.7.19 mit ihrem Nennwert von 1.000 Euro zurückbezahlt. Berührt oder unterschreitet hingegen ein Aktienkurs seine Barriere, dann wird die Tilgung der Anleihe mittels der Lieferung der Aktie mit der schlechtesten Wertentwicklung erfolgen.

Wird die Anleihe beispielsweise durch Aktienzuteilung von Bayer-Aktien getilgt, dann wird die Anleihe bei einem Bayer-Basispreis von 121 Euro mit (1.000:121)=8,26446 mittels der Lieferung von 8 Aktien getilgt. Der Gegenwert des Bruchstückanteils wird Anlegern gutgeschrieben.

Die RCB-6,25% Health Care Protect-Aktienanleihe, fällig am 12.7.19, ISIN: AT0000A1WB88, kann noch bis 10.7.17 in einer Stückelung von 1.000 Euro mit 100 Prozent plus 1,5 Prozent Ausgabeaufschlag gezeichnet werden.

ZertifikateReport-Fazit: Diese Anleihe wird in den nächsten zwei Jahren einen Nettojahresertrag von 5,44 Prozent abwerfen, wenn die Bayer-, die Philips- und die Sanofi-Aktie während des gesamten Beobachtungszeitraumes niemals mit 41 Prozent oder mehr unterhalb der am 11.7.17 beobachteten Schlusskurse notieren.

Walter Kozubek