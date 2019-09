Health Canada setzt Lizenzen von CannTrust außer Kraft

Unter Berufung auf Nichtbefolgung der staatlichen Cannabis-Gesetzgebung und Regulierungsauflagen hat Health Canada die Lizenzen von CannTrust Holdings (WKN A2DWH4) ausgesetzt.

Damit ist CannTrust das zweite Cannabis-Unternehmen, dessen Lizenzen in den vergangenen Wochen vorübergehend außer Kraft gesetzt wurden. Das Unternehmen hat jetzt zehn Geschäftstage Zeit, um auf diesen Schritt zu reagieren, berichtet Marijuana Business Daily.

Ein Pressesprecher von Health Canada erklärte demzufolge, dass man an beiden betroffenen Standorten von CannTrust alle Cannabis-Produkte beschlagnahmen werde. Man werde jetzt genau beobachte, welche Schritte CannTrust ergreife und den Status der Lizenzen neu bewerten, sobald neue Informationen vorlägen, hieß es weiter.

Health Canada könne auch zu dem Schluss kommen, dass weitere Maßnahmen nötig seine, so der Sprecher der Behörde.

Laut Health Canada hatte man sich nach einer jüngst vorgenommenen Besichtigung der CannTrust-Einrichtungen in Pelham und Vaughn entschieden, die Cannabis-Lizenzen des Unternehmens auszusetzen.

CannTrust kann gemäß den Vorschriften die nötigen Schritte vornehmen, um das Überleben und die Qualität der Cannabis-Pflanzen und Produkte sicherzustellen, so die Behörde weiter. CannTrust erklärte, dass die Maßnahmen eine Teilaussetzung der Standardanbaulizenz sowie eine vollständige Suspendierung der Lizenzen für Standardverarbeitung, Vertrieb von Medizinalcannabis und die Forschung bedeuten würden.

Seitdem ein Whistleblower Health Canada im Juli auf den unlizenzierten Anbau in der Anlage von CannTrust in Pelham, Intario, aufmerksam machte, befindet sich die CannTrust-Aktie im freien Fall und das Unternehmen in Aufruhr. CannTrust stoppte in den Wochen nach Bekanntwerden der Vorwürfe den gesamten Verkauf seiner Produkte für die medizinische Verwendung sowie für die Verwendung als Genussmittel, feuerte Teile der Unternehmensleitung und sieht sich nun Untersuchungen der Polizei und der Wertpapieraufsichtsbehörden gegenüber.



