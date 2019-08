Health Canada bestätigt RavenQuest´s Technologie

Das innovative kanadische Cannabisunternehmen RavenQuest BioMed Inc. (ISIN: CA7543871080 / CSE: RQB), informiert seine Aktionäre angesichts der jüngst erreichten signifikanten Meilensteine über weitere aktuelle Entwicklungen.

Besonders hervorzuheben ist das Audit, welches Health Canada kürzlich bei RavenQuest - https://www.commodity-tv.net/c/search_adv/?v=299207 - durchgeführt hatte. Zwei Tage lang prüften in jeder der beiden hochmodernen Produktionsstätten in Markham und Edmonton die Experten des kanadischen Gesundheitsministeriums RavenQuests Technologie auf „Herz und Nieren“. Laut Abschlussbericht gab es nicht eine einzige Beanstandung, weder bei der ‚Orbital Garden‘- noch bei der ‚Harter Pharmaceutical Dryer‘-Technologie.





Was ergab die Produktprüfung im Detail?





Nach der ersten Ernte im unternehmenseigenen Werk in Edmonton konnten dank ‚Orbital Garden‘-Technologie sechs Sorten (‚Brooklyn Sunrise‘, ‚The Ultimate‘, ‚CBD Compassion‘, ‚CBD Kush‘, ‚Charlottes Angel‘ und ‚CBD Skunk Haze‘) erfolgreich produziert werden. Daraufhin unterzog Health Canada alle Sorten analytischen Tests als sogenannte ‚COAs‘ (‚Certificate of Analysis‘), die mit Bravur bestanden wurden. Alle Sorten kamen ohne Pestizide oder Aflatoxine aus. Das macht RavenQuest´s Produktion einzigartig unter den kanadischen Cannabisproduzenten. RavenQuest ist begeistert von den positiven Ergebnissen der Health Canada-Untersuchungen und bezeichnete das Resultat als weiteren Beweis dafür, dass man imstande sei, ein wiederholbares wie auch sicheres Produkt herstellen zu können. Zudem bescheinigen die mikrobiellen Zählungen eindeutig die makellose Sauberkeit der Anlage und der Belüftungseinrichtung.





Lieferverträge





Neben der Vertragsbeziehung zur Wayland Group, die übrigens den Großteil von RavenQuest´s Produktion für sich beansprucht, verhandelt man auch mit weiteren Interessenten über Lieferverträge, einschließlich verschiedener provinzieller Großhändler und Exportmärkte. RavenQuest stellt allerdings klar, dass die neu geführten Gespräche keinerlei Einfluss auf die Lieferungen an die Wayland Group hätten.





Das sagt der Vorstandsvorsitzende





„Nach einer gründlichen Überprüfung unserer Cannabisproduktionsprozesse durch Health Canada, insbesondere der ‚Orbital Garden‘-Technologie in unserer Produktionsstätte in Edmonton, ist klar, dass der Prozess funktioniert, ein extrem sauberes und sicheres Endprodukt unter Einhaltung der Vorschriften zu produzieren. Dies stellt eine wichtige und zeitnahe Validierung der Produktionsanlagen dar, vor allem im Hinblick auf die jüngsten ‚Compliance‘-Verstöße wichtiger Branchenteilnehmer“, sagte RavenQuest´s Vorstandsvorsitzender George Robinson.





Ebenso wichtig sei der ‚konzeptuelle‘ Beweis von RavenQuest´s revolutionärer ‚Orbital Garden‘-Technologie, welche das Unternehmen in die Lage versetzt, seine bewährte Technologie vom Konzept über das Engineering bis hin zur gebauten Anlage erfolgreich umzusetzen und in weniger als zwei Jahren als eine der saubersten Cannabisindustrien weltweit erfolgreich zu produzieren. Nun, so das Unternehmen weiter, sei das Konzept durch die Labortests und Prüfungen von der Gesundheitsbehörde Health Canada bestätigt, so dass man sich zunächst auf die Expansion fokussieren könne. Diese sehe eine zügige Produktionsausweitung vor, gleichzeitig aber auch Markterweiterungen im europäischen Raum. Damit tritt RavenQuest BioMed in die nächste Unternehmensstufe ein und könnte bereits mittelfristig mit ordentlich freiem Cash-Flow glänzen.





Viele Grüße

Ihr

Jörg Schulte

