Haywood Securities hat Kurseinbruch bei Steppe Gold untersucht

Das kanadische Goldexplorationsunternehmen Steppe Gold Ltd. (ISIN: CA85913R2063 / TSX: STGO) betreibt in der Mongolei zwei Projekte. Zum einen das fortgeschrittene Goldprojekt ‚ATO’ und zum anderen das Goldprojekt ‚Uudam Khundii’. Trotz seiner sehr guten Projektentwicklungen kamen die Steppe Gold Aktien zur Mitte der Woche ungewöhnlich stark unter Druck, wobei der Tagesverlust von bis zu 0,20 CAD, bzw. 17 % reichte.Zuviel, meinen die Analysten von Haywood Securities, die das Unternehmen - https://www.commodity-tv.net/c/search_adv/?v=298477 - erst kürzlich bewertet haben. Somit nahmen sie die Kursanomalie zum Anlass, um mit dem Management erneut in Kontakt zu treten und die Situation zu hinterfragen.

Weder die derzeit schwierigen Marktbedingungen noch die Nachrichtenlage des Unternehmens würden einen derartigen Kurssturz rechtfertigen, war die einhellige Meinung der Analysten und des Managements von Steppe!

Ganz das Gegenteil sei eigentlich der Fall. Denn die Cashposition, dank der Finanzierung mit Triple Flag, schaffe dem Unternehmen finanziellen Spielraum der bis über das Jahresende reichen sollte. Für das kommende Jahr sollte dann mit 3,5 Mio. CAD eine ausreichende Kapitaldecke vorhanden sein, um in Produktion gehen zu können.

Seit den letzten abgeschlossenen Bohrungen hätte man auf ‚ATO2’ zudem die Oxidressourcen bebohrt, welche die Ressourcenteile in die höherwertigen Kategorien überführen würden. Dieses Bohrprogramm sei mittlerweile abgeschlossen. Auch auf der ‚Bayanmunkh’-Prospektion sei ein Bohrprogramm abgeschlossen worden. Dies sei notwendig gewesen, um die Auflagen für die Liegenschaftsentwicklung zu erfüllen, auch wenn dieses Projekt im Moment nicht im Fokus des Unternehmens stehe. Momentan würde ein Bohrgerät auf den Projektteil ‚ATO4-Mungu’ verlegt, um spätestens gegen Anfang der kommenden Woche mit einem weiteren Bohrprogramm auf diesem Projektteil zu starten. Bis Mitte November soll, laut Unternehmen, auch dieses Bohrprogramm abgeschlossen sein.

Der Aufbau der Produktionsstätte verlaufe planmäßig. Die Fertigstellung solle, wie auch vorgesehen, zum Jahresende erfolgen. Das Unternehmen Knight Piesold errichte derzeit die Bleichbecken, während die Brecher nahezu fertig aufgebaut seien.

Zudem befände sich das Unternehmen in allen Bereichen des Minenaufbaus innerhalb seines Zeitplanes und Kostenbudgets. Daher könne keine Rede davon sein, dass dieser jüngste Kurseinbruch durch eine negative Meldung des Unternehmens ausgelöst worden sei, so das Ergebnis von Haywood Securities, nach einer erneuten Überprüfung der Vorgänge im Unternehmen.



Viele Grüße

Ihr

Jörg Schulte



Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass JS Research oder Mitarbeiter des Unternehmens jederzeit eigene Geschäfte in den Aktien der vorgestellten Unternehmen erwerben oder veräußern (z.B. Long- oder Shortpositionen) können. Das gilt ebenso für Optionen und Derivate, die auf diesen Wertpapieren basieren. Die daraus eventuell resultierenden Transaktionen können unter Umständen den jeweiligen Aktienkurs des Unternehmens beeinflussen. Die auf den "Webseiten", dem Newsletter oder den Research-Berichten veröffentlichten Informationen, Empfehlungen, Interviews und Unternehmenspräsentationen werden von den jeweiligen Unternehmen oder Dritten (sogenannte "third parties") bezahlt. Zu den "third parties" zählen z.B. Investor Relations- und Public Relations-Unternehmen, Broker oder Investoren. JS Research oder dessen Mitarbeiter können teilweise direkt oder indirekt für die Vorbereitung, elektronische Verbreitung und andere Dienstleistungen von den besprochenen Unternehmen oder sogenannten "third parties" mit einer Aufwandsentschädigung entlohnt werden. Auch wenn wir jeden Bericht nach bestem Wissen und Gewissen erstellen, raten wir Ihnen bezüglich Ihrer Anlageentscheidungen noch weitere externe Quellen, wie z.B. Ihre Hausbank oder einen Berater Ihres Vertrauens, hinzuzuziehen. Deshalb ist auch die Haftung für Vermögensschäden, die aus der Heranziehung der hier behandelten Ausführungen für die eigenen Anlageentscheidungen möglicherweise resultieren können, kategorisch ausgeschlossen. Die Depotanteile einzelner Aktien sollten gerade bei Rohstoff- und Explorationsaktien und bei gering kapitalisierten Werten nur so viel betragen, dass auch bei einem Totalverlust das Gesamtdepot nur marginal an Wert verlieren kann besonders Aktien mit geringer Marktkapitalisierung (sogenannte "Small Caps") und speziell Explorationswerte sowie generell alle börsennotierten Wertpapiere sind zum Teil erheblichen Schwankungen unterworfen. Die Liquidität in den Wertpapieren kann entsprechend gering sein. Bei Investments im Rohstoffsektor (Explorationsunternehmen, Rohstoffproduzenten, Unternehmen die Rohstoffprojekte entwickeln) sind unbedingt zusätzliche Risiken zu beachten. Nachfolgend einige Beispiele für gesonderte Risiken im Rohstoffsektor: Länderrisiken, Währungsschwankungen, Naturkatastrophen und Unwetter (z.B. Überschwemmungen, Stürme), Veränderungen der rechtlichen Situation (z.B. Ex- und Importverbote, Strafzölle, Verbot von Rohstoffförderung bzw. Rohstoffexploration, Verstaatlichung von Projekten), umweltrechtliche Auflagen (z.B. höhere Kosten für Umweltschutz, Benennung neuer Umweltschutzgebiete, Verbot von diversen Abbaumethoden), Schwankungen der Rohstoffpreise und erhebliche Explorationsrisiken.

Disclaimer: Alle im Bericht veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältiger Recherche. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die besprochenen Aktien, noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Dieser Bericht gibt nur die persönliche Meinung von Jörg Schulte wieder und ist auf keinen Fall mit einer Finanzanalyse gleichzustellen. Bevor Sie irgendwelche Investments tätigen, ist eine professionelle Beratung durch ihre Bank unumgänglich. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber und seine Mitarbeiter für vertrauenswürdig erachten. Für die Richtigkeit des Inhalts kann trotzdem keine Haftung übernommen werden. Für die Richtigkeit der dargestellten Charts und Daten zu den Rohstoff-, Devisen- und Aktienmärkten wird keine Gewähr übernommen. Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar!