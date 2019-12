"Hast du in fünf Jahren etwas Geld über, kommst du nicht an uns vorbei"

Interview mit Bitpanda Mitbegründer Eric DemuthFür Eric Demuth, seines Zeichens Mitbegründer von Bitpanda, ist die hohe Betrugsrate bei Kryptowährungen eine echte Herausforderung. Im exklusiven Interview mit Kryptoszene.de erklärt er: „Wir versuchen stets darauf zu achten, dass es sich bei dem Coin um keine Betrugsmasche handelt […] Deshalb sagen wir auch oftmals „Nein“, obwohl ein „Ja“ für das kurzfristige Geschäft vielleicht gut wäre“.

Ferner erklärte Demuth den Zugang zur Finanzwelt für jeden Menschen mit Internetanschluss als die "Grundidee hinter Bitpanda". Die Kernphilosophie Einfachheit, Vertrauenswürdigkeit und Sicherheit spiele darüber hinaus eine elementare Rolle. Zwar blieben Kryptowährungen nach wie vor ein Schwerpunkt von Bitpanda, darüber hinaus seien aber auch weitere digitalisierte Assets geplant: „Mit Gold, Silber & Co.“ habe man hierbei bereits begonnen. Die Edelmetalle aus Bitpanda Metals, welche Kunden den Handel mit tokenisierten Edelmetallen gewähre, seien versichert und in einem Hochsicherheitstresor in der Schweiz verwahrt.

Mit neuen Produkten richte sich der Broker an die breite Masse, die „möglichst einfach und sicher in Bitcoin und andere digitale Assets investieren will“, so Demuth. Die hauseigene Exchange sei hingegen ein Profi-Produkt, welche sich an erfahrene Trader richte. Das große Ziel: Dafür zu sorgen, dass man in fünf Jahren kaum mehr an Bitpanda vorbeikomme, wenn man Geld auf der Seite habe und investieren wolle.

Hier geht es zum ausführlichen Interview:

https://kryptoszene.de/interview-mit-eric-demuth-co-founder-von-bitpanda-hast-du-in-fuenf-jahren-etwas-geld-ueber-kommst-du-nicht-an-uns-vorbei/

