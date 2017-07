Hartnäckiges Gold

Der Goldpreis hat sich allen Unkenrufen zum Trotz über 1200 US-Dollar gehalten. Das ist gute Kunde auch für die Goldminengesellschaften. Viele Argumente sprechen für ein Investment in Gold. Und das gerade zu dieser Jahreszeit, wo es aus saisonalen Gründen noch zu einem Anstieg gegen Ende des Jahres kommen sollte.

So hat sich jüngst das World Gold Council in seiner aktuellen Ausgabe mit den wichtigsten Goldargumenten befasst. Einmal weist das Edelmetall zu anderen Vermögenswerten eine geringe Korrelation auf. Dadurch kommt Stabilität in das Investment-Portfolio. Zum anderen konnte der Goldpreis in den letzten 45 Jahren, gerechnet in US-Dollar und gemessen an der globalen Inflation jährlich knapp sechs Prozent zulegen.

Auch hat das edle Metall über Jahrzehnte nichts von seiner Kaufkraft verloren. Das kommt nicht zuletzt daher, da die Goldmenge jährlich mit zwei Prozent deutlich geringer zulegt als die Menge der Weltwährungen. Gold ist daher ein nicht zu unterschätzender Sicherungsfaktor für das Vermögen. Physisches Gold gehört daher in jedes Portfolio. Wer zudem bereit ist Risiken einzugehen, der kann in Aktien der Unternehmen mit Goldprojekten investieren.

Im Goldland Nevada hat sich etwa Pershing Gold positioniert, um die Relief Canyon Goldmine wieder zur Produktion zu bringen. Drei Tagebauminen und eine hochmoderne Verarbeitungsanlage stellen einen aussichtsreichen Vermögenswert dar. Günstige Abbaukosten und nachgewiesene und wahrscheinliche Reserven von rund 635.000 Unzen Gold sowie 1,6 Millionen Unzen Silber sollten zum Erfolg des Unternehmens führen.

In Ghana, Westafrika besitzt Cardinal Resources, eine afrikanische Explorations- und Entwicklungsgesellschaft, interessante Projekte. Neben dem Namdini-Projekt, welches vier Millionen Unzen Gold-Ressourcen beherbergt, werden zwei weitere Projekte entwickelt. Kürzlich hat sich auch die Royal Bank of Canada als Aktionär beteiligt, was für das enorme Potenzial der ghanaischen Projekte spricht.

Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten.





