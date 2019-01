Harte Gold erreicht kommerzielle Goldproduktion!

Jetzt ist es soweit: Drei Monate nach Erhalt der entsprechenden Genehmigungen hat die kanadische Harte Gold (TSX HRT / WKN A0J3QP) die kommerzielle Goldproduktion, zum 1. Januar 2019, gemeldet! Damit ist nun auch die letzte Hürde auf dem Weg zum Goldproduzenten genommen.

Wie das Unternehmen von CEO Stephen Roman nämlich heute mitteilte, arbeitet die Mühle auf der Sugar Zone-Mine konsistent mit der genehmigten Kapazität von 575 Tonnen pro Tag. Im Dezember hatte die Mühle an 29 Tagen ohne signifikante, operative Probleme insgesamt 16.400 Tonnen Erz verarbeitet und dabei eine durchschnittliche Ausbringungsrate von 90,8% erreicht.

Während dieser Kommissionierungsphase wurde in der Mühle Material aus Halden an der Oberfläche, Material aus der Untertageentwicklung sowie aus dem Sohlenbau verwendet. Nun, da der Abbau untertage an Fahrt gewinnt, wird der Anteil des hochgradigeren Materials aus den Sohlen aber steigen. Das Haldenmaterial von der Oberfläche wird nur als Ergänzungsmaterial dienen. Harte hatte daraus im Dezember Proben entnommen und schätzt die Haldenvorkommen demzufolge auf 19.470 Tonnen mit einem durchschnittlichen Gehalt von 5,08 Gramm Gold pro Tonne.

Harte arbeitet nun neben der Goldproduktion an gleich mehreren Fronten daran, den Betrieb auf Sugar Zone zu optimieren. Dazu gehört zuerst, dass die Ausbringungsrate durch weiteres Finetuning an der Mühle erhöht werden soll. Darüber hinaus aber erstellt Harte zurzeit einen neuen Budget- und Minenplan für 2019, von dem man erwartet, dass er die Gesamtwirtschaftlichkeit des Sugar Zone-Projekts abermals steigern wird. Dazu gehört, dass gerade in den ersten Jahren der Produktion höhere Gehalte verarbeitet werden, aber auch, dass der Mühlendurchsatz auf 800 Tonnen pro Tag steigt. Harte hat nun begonnen, den dafür nötigen Genehmigungsprozess anzuschieben. Der neue Minenplan soll dann in eine Machbarkeitsstudie münden, die das Unternehmen noch im ersten Quartal 2019 vorlegen will.

Darüber hinaus hat Harte, nachdem die Bohraktivitäten des Jahres 2018 abgeschlossen und die gewonnenen Daten zusammengestellt wurden, mit der Erstellung einer neuen Ressourcenschätzung für Sugar Zone begonnen. Die Bohrungen hatten sich insbesondere darauf konzentriert, die geschlussfolgerten Ressourcen in die höhere Kategorie angezeigt zu überführen. Gleichzeitig zielte Harte aber darauf ab, die Grenze der Vorkommen an geschlussfolgerten Ressourcen in den Zonen Sugar, Middle und Wolf im Streichen und in die Tiefe auszudehnen. Auch hier darf noch Anfang des Jahres mit Neuigkeiten gerechnet werden

Harte hatte sich für den Minenbau und die Kommissionierungszeit zudem insgesamt 70 Mio. Dollar an Krediten besorgt, davon 20 Mio. Dollar von ANR Investments (Appian Natural Resources Fund). Dieser wäre ursprünglich am 25. Januar fällig geworden, wurde jetzt aber bis zum 9. Mai 2019 verlängert. Dafür hat das Unternehmen 2 Mio. Warrants mit einem Ausübungspreis von 50 Cent an Appian ausgegeben, die am 11. Mai 2023 auslaufen.

Mit Beginn der kommerziellen Goldproduktion geht Harte Gold nun in eine neue Unternehmensphase über, unserer Ansicht nach – bei guten operativen Ergebnissen – zu einer Neubewertung an der Börse führen dürften. Zumal der Goldpreis ja zuletzt mitspielte und seit Mitte November 2018 um rund 80 USD pro Unze gestiegen ist. Wir halten unsere Leser natürlich auf dem Laufenden.



