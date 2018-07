Harte Gold: Hochgradige Bohrergebnisse und eine Neuentdeckung

Der Produktionsbeginn auf der Sugar Zone-Mine der kanadische Harte Gold (WKN A0J3QP / TSX HRT) rückt immer näher. Gleichzeitig aber drehen sich die Bohrer weiter. Damit will das Unternehmen die Gehalte verbessen, die Zahl der abbaubaren Unzen steigern und die Goldvorkommen des Gesamtprojekts steigern. Und Harte war einmal mehr an allen Fronten erfolgreich. Unter anderem entdeckte man sogar eine neue, vielversprechende Goldzone!

Die aktuellen Bohrungen wurden allesamt in der Nähe der geplanten Mine – für die die abschließenden Genehmigungen noch diesen Monat erwartet werden – durchgeführt. Auf einer Streichlänge von mittlerweile 5 Kilometern hat Harte dort nun vier Goldvererzungszonen nachgewiesen.

Am weitesten nordwestlich im Streichen liegt dabei die neue Vererzungszone Fox, die rund 700 Meter nordwestlich der Wolf Zone entdeckt wurde. Harte hatte diese Zone mit Hilfe von IP-Untersuchungen (Induced Polarization) und Oberflächenbohrungen als Ziel identifiziert. Die ersten Explorationsergebnisse zeigen aber bereits, dass die Vererzung in der Tiefe zunimmt. Nachdem zwei zuvor durchgeführte Bohrungen das Potenzial der Zone anzeigten, stieß Bohrloch WZ-18-166 jetzt auf 1,59 g/t Au über 3,30 Meter. Das Unternehmen wird jetzt die Bohrungen unterhalb von WZ-18-166 fortsetzen, um die Vererzung im Abfallen zu testen.

Auf der bereits besser erkundeten Wolf Zone ist es Harte gelungen, die bekannte Vererzung im Abfallen auszuweiten. So erbrachte beispielsweise Bohrloch WZ-18-170 3,83 g/t Au über 10,66 Meter, darunter 5,41 g/t Au über 6,91 Meter und 11,88 g/t Au über 2,66 Meter. Und die Wolf Zone bleibt in der Tiefe offen, sodass Harte auch hier die Bohrungen unterhalb von WZ-18-170 fortsetzen wird.

Auf der Middle Zone haben Bestimmungsbohrungen unter anderem einen hochgradigen Abschnitt unterhalb der aktuellen, angezeigten Ressource auf der Nordseite der Lagerstätte erbracht. Hier stieß das Unternehmen auf 6,15 g/t Au über 6,17 Meter, darunter ein Abschnitt von 29.40 g/t Au über 0,73 Meter. Harte geht davon aus, dass, da sich die Bestimmungsbohrungen als fortlaufend positiv erweisen, der Gesamtgehalt der Middle Zone noch steigen wird.

Und auch die Bestimmungsbohrungen unterhalb der nördlichen Rampe der Sugar Zone erbringen weiterhin hochgradige Resultate. So wies Harte zum Beispiel mit Bohrloch SZ-18-253W 12,89 g/t Au über 2,28 Meter nach, davon 0,98 Meter sogar mit 29,96 g/t Au. Entsprechend geht das Unternehmen davon aus, in diesem Bereich die geschlussfolgerten zu angezeigten Ressourcen aufwerten zu können, sobald die Bohrungen abgeschlossen sind.

Darüber hinaus führt Harte fortlaufende Definitionsbohrungen aus dem Untertagebau der Sugar Zone durch, wobei man ebenfalls auf hochgradige Abschnitte im Gebiet der Upper Zone der Sugar Zone stieß. Dazu gehörte die Bohrung S095-18-025 mit 23,64 g/t Au über 2,28 Meter! Bei der Upper Zone handelt es sich um eine Vererzungszone nahe der Oberfläche und parallel zum bestehenden Untertagebau. Weshalb Harte diesen leicht zu erreichenden Bereich zu Beginn des Abbaus angehen wird.

Das Unternehmen will dann im vierten Quartal dieses Jahres eine neue Ressourcenschätzung gemäß Standard 43-101 herausbringen, in der alle Bohrungen bis zum 31. Oktober berücksichtig werden. Diese Neukalkulation wird ein Upgrade der Ressourcen auf der Sugar Zone von geschlussfolgert zu angezeigt beinhalten, worin auch die Bohrungen unterhalb der Sugar Zone North Ramp bis in eine Tiefe von 1.000 Metern enthalten sein werden. Hinzu kommt ein Upgrade der Ressourcen der Middle Zone von geschlussfolgert zu angezeigt oberhalb von 800 Metern und die Ausdehnung der hochgradigen Zonen, die derzeit in der Ressourcenschätzung enthalten sind. Die neue Ressource wird zudem die jüngst entdeckte Footwall Zone enthalten und auch die erste Ressourcenschätzung der Wolf Zone umfassen.

Gute Erfahrungen hatte Harte in der Vergangenheit mit IP-Untersuchungen in bestehenden Bohrungen gemacht. Auf diese Weise hatte man die Entdeckungsbohrung für die Sugar Zone gemacht, damals 10,5 Gramm Gold pro Tonne über 3,2 Metern in 1.000 Metern Tiefe nachgewiesen. Nun hat das Unternehmen eine weitere solche Untersuchung in vier Bohrlöchern in 500 bis 1.000 Metern Tiefe unterhalb der Oberfläche auf der Middle und der Wolf Zone durchgeführt. Die Ergebnisse sollten in den nächsten zwei Wochen vorliegen.

Darüber hinaus will Harte Anfang August Bohrungen auf vielversprechenden Zielen wie der Eagle Zone im Westen und der Highway Zone im Süden der Liegenschaft aufnehmen, wozu man nur noch auf die nötigen Genehmigungen wartet.

Geld für diese und weitere Explorationsarbeiten ist vorhanden, da Harte 2,5 Mio. Dollar in bar aus der Umwandlung on Warrants einnahm, die nun abgeschlossen ist. Rund 7,1 Mio. Warrants wurden zu 0,35 CAD je Aktie umgewandelt.



