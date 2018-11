Harte Gold: Eine Vielzahl von Entwicklungen sorgt für neue Impulse

Die vergangenen Wochen waren bei Harte Gold (WKN A0J3QP / TSX HRT) äußerst spannend und von vielfältigen Nachrichten geprägt. Zu den Höhepunkten gehörte sicherlich die Eröffnung und Einweihung der Goldmine Sugar Zone im Beisein von Doug Ford, dem Premierminister von Ontario. Dies war seit mehr als zehn Jahren die erste Eröffnung einer hochgradigen Goldmine in Ontario.

Doch mit dieser Eröffnung gibt sich Harte Gold nicht zufrieden, man will sich nicht auf dem Erreichten ausruhen. Daher laufen die Explorationsarbeiten rund um die Mine weiter. Ziel ist es, die Schätzungen weiter nach oben zu bringen.

Unter Tage arbeitet man gleichzeitig an der Erweiterung der Mine und der steten Verbesserung der Infrastruktur. Mehr Mitarbeiter werden eingesetzt, um die erhofften Erschließungsraten zu erreichen. Derzeit sind Harte Gold beim Untertageabbau 550 Tonnen pro Tag genehmigt, die erlaubte, tägliche Aufbereitungsrate in der Mühleliegt bei 575 Tonnen. Doch noch im ersten Quartal 2019 will Harte Gold diese Raten ausweiten, entsprechende Anträge werden gestellt. Geplant sind jeweils 800 Tonnen.

Eine Reihe von Bohrungen hat Harte Gold im Jahresverlauf abgeschlossen. Diese umfassten 62.000 Meter und dürften die bestehende Ressourcenschätzungen weiter nach oben bringen. Weitere Bohrarbeiten laufen derzeit aber noch. So finden auf der Middle Zone und der Wolf Zone Step-out-Bohrungen statt. Hier geht es um eine Ausdehnung der bekannten Vererzung. Auch will Harte Gold wissen, ob die Middle Zone und die Wolf Zone in der Tiefe zusammenlaufen. Zudem untersucht die Gesellschaft, ob es in der Fox Zone neue Vererzungszonen gibt.

In einer Tiefe von 1.500 Metern unter der Sugar Zone finden auch Bohrungen statt. Bisher sind nur Ressourcen bis zu einer Tiefe von 1.000 Metern dort bekannt. Doch will man mit den neuen Tiefbohrungen erfahren, ob es eine Kontinuität der Vererzung in Fallrichtung gibt. Man erhofft sich gleichzeitig Aufschluss über weitere, tief liegende Bohrziele.

Damit sind die neuen Entwicklungen bei Harte Gold aber noch längst nicht am Ende. Auf der Agenda stehen noch viele weitere Punkte für die nahe Zukunft. In den kommenden Wochen will Harte Gold die Tailings-Verarbeitung fertigstellen. Noch im Dezember soll die Bekanntgabe der kommerziellen Produktion erfolgen. Wenige Wochen später, vermutlich Anfang 2019, will sich Harte Gold zur weiteren Minenplanung äußern.

Ferner steht eine aktualisierte Ressourcenschätzung an, die NI 43-101 konform sein wird. Hier fließen die Ergebnisse der jüngsten Bohrungen ein. Insgesamt werden dabei Bohrungen über eine Länge von 90.000 Meter berücksichtigt. Das vorhandene (neue) Datenmaterial ist also entsprechend groß. Last but not least soll es im ersten Quartal 2019 eine NI 43-101 konforme Machbarkeitsstudie von Harte Gold geben. All das kann für neue Impulse sorgen. Der Nachrichtenstrom der Kanadier dürfte somit in naher Zukunft nicht abebben.





