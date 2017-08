Harmony Gold: Fragwürdiges Geschäftsmodell endgültig am Ende?

Weitere Suchergebnisse zu "Harmony Gold Mining":

wenig Freunde an ihrem Investment hatten in den zurückliegenden zwölf Monaten die Anteilseigner von Harmony Gold. Und ob sich daran zukünftig etwas ändert, ist sehr ungewiss, zumal am Markt aktuell Gerüchte die Runde machen, die für den südafrikanischen Gold-Produzenten eine mittlere Katastrophe wären, sofern sie sich bewahrheiten.

Kommt in Südafrika ein neues Minengesetz?

Schon seit etwa zwei Jahren werden die Forderungen nach einer höheren Beteiligung der Bevölkerung an den heimischen Lagerstätten immer lauter. Möglicherweise entscheidet über diese Frage demnächst ein Gericht. Und sollte daraufhin das Minengesetz entsprechend geändert werden, ist es fraglich, ob die Übernahme sämtlicher Gold-Projekte von AngloGold Ashanti in dem Kap Staat durch Harmony Gold, über die die beiden Konzerne schon länger sprechen, überhaupt noch zustande kommt. In diesem Fall würde das Geschäftsmodell von Harmony Gold, das im Wesentlichen darauf beruht, in Südafrika Goldminen zu betreiben, die sich bereits in der Spätphase ihres Lebens befinden, im allerschlimmsten Fall komplett zum Erliegen kommen.

Aktie eher ein hoch gehebelter Call-Optionsschein auf Gold

Aber selbst wenn Harmony Gold weiter operativ tätig ist, zeigt die Kursentwicklung der letzten Jahre, dass diese Unternehmensstrategie überaus fragwürdig ist. In Südafrika sind die Abbaukosten in der Regel ohnehin schon überdurchschnittlich hoch. Und sie werden sicher nicht dadurch geringer, dass man sich auf Lagerstätten konzentriert, die bereits zum größten Teil ausgebeutet sind. Angesichts der viel zu teuren Gold-Förderung müssten die Notierungen des gelben Metalls schon sehr deutlich anziehen, um das Unternehmen wieder nachhaltig rentabel und damit für Anleger attraktiv zu machen. Überlegenswert ist ein Einstieg bei Harmony Gold allenfalls für Investoren, die eine gewaltige neue Gold-Rally erwarten, da die Aktie einen hohen Leverage-Effekt auf die Notierungen des königlichen Metalls haben. Diese Anleger können aber auch einen Call-Optionsschein auf Gold mit einem relativ hohen Hebel wählen.

Ein Beitrag von Marc Nitzsche