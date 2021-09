Hannan Metals entdeckt weitere Kupfer-Silber Aufschlüsse

Und noch MEHR Volltreffer bei Schürfproben! Hannan Metals legt noch einmal gehörig nach!

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

schon Öfters haben wir über die glänzenden Zukunftsaussichten von Edelmetallen berichtet die zumeist als Vermögensschutz dienen und Industriemetalle, die bei der Energiewende unabdingbar sind. Und alle Faktoren, sowohl bei den Edel- als auch bei den Industriemetallen, gewinnen immer mehr an Bedeutung und werden vermehrt nachgefragt. Deshalb erstrahlen insbesondere die Sterne in ganz neuem Licht, die äußerst erfolgreich in ihren jeweiligen Explorationsbereichen hervorstechen, und das nicht nur ein Mal.

Dazu gehört auch die in Vancouver, Kanada ansässige Hannan Metals Limited (WKN: A2DJ8Y / TSX-V: HAN), die jüngst wieder Explorationsergebnisse auf höchstem Niveau veröffentlicht hat und damit das Potenzial seines ‚Tabalosos East‘-Grundstücks in Peru eindrucksvoll bestätigt hat. Herzstück des Projekts ist das Kupfer-Silber-Depot ‚San Martin‘, das im Joint-Venture mit JEGMEC betrieben wird.

Quelle: Hannan Metals

Neue Aufschlüsse und Spitzenergebnisse der neuesten Oberflächen-Grabenprobenbestätigen das TOP-Potenzial. Denn gleich drei neue Aufschlüsse auf einer Streichlänge von 500 m ergaben die Oberflächen-Grabenprobenbei ‚Tabalosos East‘, welche sich ca. 1,9 km nördlich der zuvor gemeldeten Mineralisierung befindet.

Mit Gehalten von 3,0 % Kupfer (Cu) und 48 g/t Silber (Ag) über 2,8 m, einschließlich 5,3 % Cu und 83 g/t Ag über 1,6 m sowie 1,1 % Cu und 11 g/t Ag über 2,0 m beeindruckt das Areal schon jetzt. Und last but not least wurden bei den Probennahmen noch hochgradige 2,2 % Cu und 27 g/t Ag über 0,2 m gefunden! Alles in allem also Spitzengehalte, und die quasi direkt ab der Oberfläche!

Quelle: Hannan Metals

Da auch 1,2 km östlich der neuen Aufschlüsse bei Kartierungen Mineralisierungen identifiziert wurden, sind bei durchgeführten Grabenarbeiten Bodenanomalien freigelegt worden. Für Geologen ein eindeutiger Hinweis dafür, dass Kupfer in einem feinkörnigen, organisch reichen, reduzierten Schiefer innerhalb eines gebleichten Paktes von schiefrigen Siltsteinen vorkommt.

Zudem konnte eine 10 m breite alterierte und gebleichte Zone mit anormalem Kupfer kartiert und über 650 m entlang des Streichs abgeleitet werden, wobei geochemische Proben über 380 m im Streichen Spitzenergebnisse mit 0,52 % Cu und 6 g/t Ag über 1,2 m und 0,73 % Cu und 9 g/t Ag über 3,5 m einschließlich 1,1 % Cu und 13 g/t Ag über 0,2 m hervorbrachte.

Die Bodengeologie spricht eine eindeutige Sprache!

Zusammenfassend kann man sagen, dass die Ergebnisse in geologischer Hinsicht eindeutig sind und beschreiben, dass es sich bei der Mineralisierung bei ‚San Martin‘ um eine Kupfer-Silber-Mineralisierung vom Kupferschiefer-Typ mit reduzierter Fazies handelt, wobei erstmalig eine detaillierte Kartierung in größerem Maßstab einen kartierbaren, konsistenten und gut definierten, feinkörnigen organischen Schiefer ergeben hat.

Michael Hudson, CEO von Hannan Metals, zeigte sich von den Explorationserfolgen begeistert und sagte:

„Weitere hochgradige Oberflächen-Schlitzproben mit einem Highlight-Ergebnis von 1,6 m mit 5,3 % Kupfer und 83 g/t Silber aus der Aufschlussmineralisierung belegen die Mächtigkeit der hochgradigen Kupfer- und Silbermineralisierung, die wir bei ‚San Martin‘ weiterhin in großem Maßstab aufdecken.“

Ebenso wichtig seien jedoch die ersten detaillierten Arbeiten, die im Rahmen des Projekts durchgeführt worden seien und die eine konsistente und kartierbare organische und reduzierte Schiefermineralisierung nachweisen, die den Sedimentstil mit reduzierter Fazies geologisch weiter unterstützt.

https://www.youtube.com/watch?v=OCuDksuW8bc&t=10s

Fazit und Ausblick:

Hannan Metals (WKN: A2DJ8Y) kommt bei seinen Explorationsarbeiten mächtig voran und die Ergebnisse bestätigen eindeutig, welches Spitzenpotenzial noch auf seine Erschließung wartet. Aktuell arbeitet das Unternehmen an einer Umweltverträglichkeitsstudie für ‚Tabalosos East‘, mit deren Genehmigung man die nächste Stufe der Exploration durch den Einsatz von Diamantbohrgeräten zünden kann! Erwartet wird das für das zweite Quartal 2022.

Wir rechnen auch mit weiteren hochkarätigen Explorationserfolgen, welche gepaart mit weiter steigenden Kupfer- und Silberpreisen für weitere Kurssteigerungen sorgen dürfte.

Viele Grüße

Ihr

Jörg Schulte

