Hannan Metals entdeckt hochkarätige Kufperanomalie!

Mit einer Gesamtfördermenge von 2,2 Millionen Tonnen Kupfer im Jahr 2021 gehört Peru zu den größten Kupferproduzenten weltweit.

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

und an dieser Produktion wird auch die in Vancouver, Kanada beheimatete Hannan Metals (WKN: A2DJ8Y) zukünftig einen immensen Anteil haben, denn bereits heute gehört das Unternehmen zu einem der zehn größten (Bergbau)-Konzessionshalter in Peru.

Doch zunächst einmal geht es darum, dass extrem hochwertige und zu 100 % unternehmenseigene Kupfer-Gold-Porphyr-Projekt ‚Valiente‘ in Zentralperu ausgiebig zu erkunden. Dazu wurde ein beeindruckendes Bohrprogramm aufgelegt!

Vor Ort geht es jetzt richtig los!

Nachdem die ersten 25 Bergbaukonzessionen für insgesamt 244 Quadratkilometer durch die zuständigen Behörden erteilt wurden, geht´s nun vor Ort richtig los. Durch luftgestützte Magnetik-Erkundungen, der Entnahme von Flusssediment- und Gesteinsproben sowie durch die Entnahme von geochemischen Kupfer-Gold-Proben aus Aufschlüssen wird dem Projekt jetzt eingehender zu Leibe gerückt.

Erste Volltreffer zeigen bereits jetzt wo´s langgeht!

Und dass bei diesem ehrgeizigen Programm die ersten Erfolge nicht lange auf sich warten lassen würden, war eigentlich schon klar. Quasi sofort schon konnte ein Sensationstreffer auf dem Projektgebiet ‚Belen‘, einem Teilgebiet von ‚Valiente‘, entnommen werden. Dort wurde im Rahmen von ersten Erkundungsbodenproben eine äußerst robuste und zusammenhängende Kupferanomalie von 1,6 km mal 0,8 km entdeckt, die mittels eines tragbaren ‚XRF‘-Analysegeräts hervorragende Gehalte von 1.461 ppm Kupfer aufgewiesen haben. Gesteinsproben lieferten obendrein Spitzengehalte mit 25 % Kupfer und 0,9 Gramm pro Tonne Gold!

Darüber hinaus konnte der Bodenanomalie entnommen werden, dass sie im Zusammenhang mit einem stark ausgeprägten und verwitterten Porphyr mit sekundären Kupferoxiden steht. Doch damit noch nicht genug, so wurde gleich noch eine 5 km mal 5 km große und markante Magnetik-Anomalie identifiziert. Wenngleich die detaillierten Laborergebnisse noch ausstehen, konnte schon anhand der vorgefundenen Bodendaten ein eindeutiger Hinweis auf mehrere Elemente, einschließlich Molybdän und Kalium, vorgefunden werden. Insgesamt eine geologische Spitzenbasis, um weitere Explorationsentscheidungen treffen zu können.

Quelle: Hannan Metals

Michael Hudson, CEO von Hannan Metals, sagte zum Start der Explorationsarbeiten:

„Hannan hat im neuen ‚Valiente‘-Distrikt auf einer Streichlänge von 140 km eine gewaltige Vorreiterposition eingenommen, mit intensiven Gangausbildungen und Alterationen sowie Aufschlüssen. Diese fallen mit großflächigen geochemischen Flusssedimentanomalien zusammen, die eine Reihe von überzeugenden Explorationskriterien bieten. Mit Bergbaukonzessionen über 244 qkm, die jetzt innerhalb einer größeren Landfläche vergeben wurden, konnten wir enger mit den lokalen Stakeholdern zusammenarbeiten, um die ersten detaillierten Explorationsarbeiten auf dem Projekt zu planen und durchzuführen.

Wir haben schnell eine große und robuste Kupferanomalie über einem großen Gebiet identifiziert, die sowohl mit einer luftgestützten Magnetik- als auch mit der Gold-Anomalie übereinstimmt. Dies ist an sich schon ein bedeutender Fund, zeigt aber auch, dass sich auf dem 140 km mal 50 km großen Projektgebiet ernsthafte Explorationsmöglichkeiten bieten.“

https://www.youtube.com/watch?v=EPhvb6QGDXs&t=53s

Fazit:

Auch wenn die Explorationsarbeiten auf dem insgesamt 1.164 Quadratkilometer großen Projektgebiet ‚Valiente‘ noch am Anfang stehen, zeigen die ersten Ergebnisse eindrucksvoll, welches weitere Spitzenpotenzial noch auf seine Entdeckung wartet.

Und um möglichst schnell weitere Erkenntnisse zu gewinnen, ist für das Jahr 2022 ein äußerst umfangreiches und ambitioniertes Explorationsprogramm geplant. Während mehrere Feldteams durch Bodenproben, Flusssedimentproben und systematischer Kartierung in Bächen mit dem Schwerpunkt der 25 Quadratkilometer großen Neuentdeckung bei ‚Belen‘ zugange sind, kommt für die Jahresmitte auch High-Tech zum Einsatz. Denn dann ist eine groß angelegte, luftgestützte Erkundung über das komplette Projektgebiet geplant, das für weiteren Datenoutput sorgen wird.

Summa summarum steht Hannan Metals (WKN: A2DJ8Y) ein äußerst spannendes und womöglich transformatives Jahr bevor, indem mit zahlreichen kurstreibenden News gerechnet werden kann.

Viele Grüße

Ihr

Jörg Schulte







