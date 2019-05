Wie der Handelsstreit zwischen den USA und China sich auf ganz gewöhnliche Bürger auswirken kann, mussten jetzt die "Games of Thrones"-Fans in China erleben

Kürzlich verschärfte sich der Handelsstreit nochmal, indem beide Parteien eine neue Runde von Strafzöllen eingeleitet haben. Die USA erhöhten Zölle auf Waren im Wert von 200 Milliarden US-Dollar. Daraufhin erhob China Sonderabgaben auf amerikanische Produkte im Wert von 60 Milliarden US-Dollar.

Nach acht Jahren der Serie "Games of Thrones" fieberten alle der letzten Folge entgegen. Fast 20 Millionen Menschen sahen sie, nur die Chinesen hatten Pech: statt der Finalfolge sahen sie nur "transmission medium problems" – wohl eine Folge des Handelsstreits.





Für Goldfans dürfte es interessanter sein, wie sich Handelsstreitigkeiten auf den Goldpreis auswirken könnten. Die Analysten der US-Investmentbank Morgan Stanley denken, dass der Handelskrieg zwischen den USA und Europa zu einer Senkung des US-Leitzinses führen könnte und damit positiv für den Goldpreis wäre. Der Streit zwischen den USA und China wirke negativ auf die US-Wirtschaft und damit den US-Dollar.





Ebenso würden sich Unsicherheiten in Europa mehren, denn die Handelsbeziehungen zwischen den USA und der EU könnten sich ebenfalls verschlechtern. So glaubt Morgan Stanley, dass es nur eine Frage der Zeit sei, bis der Goldpreis nach oben geht. Da könnte es nicht schaden rechtzeitig ein paar Aktien von gut aufgestellten Goldunternehmen im Depot zu besitzen.





Mit Osisko Gold Royalties holt man sich Anteile an ausgewählten Lizenzabgaben und Edelmetallabnahmen ins Depot, denn Osisko Gold Royalties gehört zu den Edelmetallunternehmen, die mit Royalties Geld verdienen.





Wer an einer noch nicht produzierenden, aber aussichtsreich erscheinenden Gesellschaft dabei sein möchte, sollte sich mit TerraX Minerals vertraut machen. Aus fast 800 Quadratkilometer bestem Goldland besteht das Yellowknife City-Goldprojekt des Unternehmens in Kanada in den Nordwest Territorien. Das Explorationsprogramm 2019 läuft auf Hochtouren und man darf auf Ergebnisse gespannt sein.





