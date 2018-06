Handelsstreit droht zu eskalieren - weltweite Angst vor Konjunktureinbruch

Die Schlagzeilen um den Handelsstreit zwischen den USA und China reißen nicht ab: Seit wenigen Tagen ist bekannt, dass Donald Trump weitere Strafzölle auf Güter aus China angeordnet hat. Damit steigt die Wahrscheinlichkeit eines Handelskrieges: China fühlt sich durch die neuen Ankündigungen erpresst und plant als Gegenmaßnahme Vergeltungszölle. Doch auf diese droht Trump mit weiteren Zöllen. Auch Russland zieht inzwischen in Erwägung, Strafzölle auf US-Importe zu verhängen. Die EU hat sich bereits entschieden: Als Reaktion auf die Anfang Juni von Trump verhängten Strafzölle auf Stahl und Aluminium aus Europa, sollen ab diesem Freitag EU-Strafzölle auf US-Produkte gelten. Ökonomen befürchten, dass sich der Handelsstreit negativ auf die globale Konjunktur auswirken könnte. Anleger flüchten aus Angst vor dem Handelskrieg aus Aktien, wovon der Rentenmarkt profitiert. Die Kurse von US-Staatsanleihen sind zu Beginn der Woche deutlich angestiegen. Doch China könnte im Handelsstreit damit beginnen, US-Anleihen zu veräußern. Das würde die Notierungen wieder drücken – die Volksrepublik hält 30 Prozent aller Auslandspositionen bei US-Anleihen. Der internationale Bankenverband IIF hat außerdem vor weiteren Mittelabflüssen aus Schwellenländern als Folge eines eskalierenden Handelsstreits gewarnt: Seit der jüngsten Fed-Sitzung am 12. und 13. Juni sind 5,5 Milliarden US-Dollar abgeflossen – davon entfielen 1,3 Milliarden auf Anleihen.Anleger blickten diese Woche auch auf die Notenbankkonferenz im portugiesischen Sintra mit den Zentralbankchefs der Eurozone, der USA, Japans und Australiens. EZB-Präsident Mario Draghi bestätigte dabei die vorsichtige Haltung der Notenbank. Bei der Bestimmung für den Zeitpunkt für eine erste Leitzinsanhebung werde man „geduldig“ sein und danach schrittweise bei der Anpassung der Geldpolitik vorgehen. Von einem Ausstieg aus der expansiven Geldpolitik kann also noch keine Rede sein.Der vorliegende Newsletter dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Newsletter enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.