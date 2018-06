Handelsstreit belastet den chinesischen Yuan, Kurs fällt auf Sechs-Monats-Tief

Der sich zuspitzende Handelsstreit zwischen den Vereinigten Staaten von Amerika mit China hinterlässt zunehmend Spuren am Forexmarkt. Der chinesische Yuan steht seit 14 Handelstagen stark unter Druck und könnte fallen. Im heutigen Handelsverlauf erklomm der US-Dollar ein Sieben-Monats-Hoch von 6,640 Yuan. In diesem Monat hat der Yuan bislang mehr als drei Prozent abgewertet, mehr als in jedem anderen Monat seit 24 Jahren. Die chinesische Währung ist nicht frei handelbar, sondern kann nur in einen von der Notenbank täglich vorgegebenen Kurs in einer bestimmten Spanne über- oder unterschreiten.

Handelskrieg könnte drastische Folgen haben

Der Handelskonflikt der beiden großen Volkswirtschaften hatte sich zuletzt signifikant verschärft. An den Aktienmärkten sind wegen der Spannungen Anleger nervös und realisieren Gewinnmitnahmen. Hinzu komme die Angst vor Ausfällen von Unternehmensanleihen und einem sich abschwächenden Wirtschaftswachstum in der Volksrepublik China. Als ein weiteres Indiz für anhaltende Kursverluste kann des Weiteren hinzugefügt werden, dass der Yuan im Vergleich zu anderen Schwellenländer-Devisen noch im Markt als zu teuer bewertet wird und sein Abwertungspotenzial noch nicht ausgeschöpft hat.

50-%-Fibonacci-Retracement steht im Visier der Bullen

Mit dem Erreichen des Sechs-Monats-Tief im chinesischen Yuan, könnte der Greenback das 50-%-Fibonacci-Retracement bei 6,61 Yuan überwinden. Derzeit wird das Devisenpaar vom Brokerhaus IG auf 6,62 Yuan taxiert. Damit liegt der US-Dollar rund 0,17 Prozent höher verglichen zum Vortag. Sollten die Bullen tatsächlich einen Schlusskurs oberhalb des besagten Retracementlevels erreichen, könnte der Kurs zunächst an dieser Widerstandszone verweilen eher der Kurs seinen parabolischen Anstieg fortsetzt. Die Unsicherheit an den Märkten, könnte eine Ursache für den nahezu parabolischen Anstieg im Juni sein.

RSI ist übergekauft

Sowohl auf Tagesbasis als auch auf 4-Stundenbasis liegt der Trendfolgeindikator RSI im übergekauften Bereich. Seit dem der RSI in die übergekaufte Zone am 14.06.2018 eintauchte, konnte der US-Dollar rund 4 Prozent gegenüber dem chinesischen Yuan aufwerten. Auf Vierstundenbasis wird deutlich, dass der signifikante Anstieg nun an eine erste Widerstandsbarriere bei 6,54 Yuan gerät. Wobei es derzeit eher danach aussehen könnte, als dass die Bullen auch diese Barriere übernehmen. Hier nach könnte eine erste stärke Gegenbewegung am 61,80-%-Fibonacci-Retracement bei 6,70 Yuan folgen.

USD/CNH auf Tagesbasis

Quelle: IG Handelsplattform