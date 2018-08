Handelsstreit – Dax Anleger suchen weiter Richtung

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Andreas Groß, Börse Stuttgart TV NachrichtenDer Dax bleibt nach seiner Erholung seit Mitte August auf Richtungssuche und startet schwächer. SAP Konkurrent Salesforce meldet Gewinnsprung. Importpreise in Deutschland steigen wegen Energiekosten deutlich. Autowerte erholen sich nach MagazinberichtSeit dem Zwischentief Mitte August hatte sich der Dax um mehr als dreieinhalb Prozent erholt. Anleger Hoffen auf eine Einigung im Handelsstreit in Nordamerika. Die Streitparteien reden zwar miteinander – Eine Einigung steht aber weiterhin aus.Zudem gibt es im Zollkonflikt mit China kaum Fortschritte.Die Preise für nach Deutschland importierte Güter sind im Juli deutlich um fünf Prozent gestiegen. Das war die höchste Rate seit April 2017. Analysten hatten einen noch stärkeren Anstieg um 5,2 Prozent erwartet. Ausschlaggebend waren die Energiepreise. Erdöl war um knapp die Hälfte teurer, Mineralölprodukte wie Benzin verteuerten sich um fast 40 Prozent.Der Dax startet schwächer und fallt am Vormittag auf 12.400 Punkte zurück. Zur Mittagszeit beginnt eine Erholungsbewegung, die den Dax wieder zurück führt an 12.500 Punkte und er nur noch ein halbes Prozent im Minus steht.Vor allem Autowerte sind für die Erholung verantwortlich. Auslöser der Kurserholung war ein Bericht des Online-Magazins “Politico”, dem zufolge die Europäische Union bei einem Handelspakt mit den USA bereit ist, Zölle auf Autoimporte abzuschaffen. Börsianern zufolge könne dies ein weiteres Signal dafür sein, die Handelskonflikte zu schlichten, nachdem zuletzt bereits in die schwierigen Nafta-Verhandlungen Bewegung gekommen sei.Die Optikerkette Fielmann will trotz schwacher Halbjahreszahlen ihr Vorsteuerergebnis 2018 stabil halten. In den ersten sechs Monaten des Jahres hatten Wetterkapriolen, höhere Personalkosten und Wechselkursschwankungen zu schaffen gemacht. Kunden kauften mehr Sonnenbrillen – hier verdient Fielmann weniger als an klassischen Brillen.Fielmann verlieren deutlich drei Prozent.US-Softwareherstellers Salesforce hatte den Umsatz im abgelaufenen Quartal deutlich gesteigert und der Gewinn war unter dem Strich kräftig in die Höhe geschnellt. Die Amerikaner erwarten eine Fortsetzung ihrer starken Erlösentwicklung.Die Zahlen nehmen Anleger zum Anlass, um Rückschlüsse auf die Geschäfte des deutschen Rivalen SAP zu ziehen. Auch SAP verlieren allerdings nur leicht.Der vorliegende Newsletter dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Newsletter enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.