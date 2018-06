Handelspolitik: Stürmische Zeiten

Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Es ist einiges los in der Handelspolitik, so die Analysten der Helaba.



Seit heute seien die US-Strafzölle auf europäische Stahl- und Aluminiumimporte in Kraft. Da die EU für diesen Fall bereits konkrete Gegenmaßnahmen angekündigt habe, drohe eine Eskalation des transatlantischen Handelskonfliktes, der in den vergangenen Wochen nicht nur durch die durch Trump in Aussicht gestellten Zölle auf Automobile, sondern auch durch die extraterritoriale Anwendung von US-Recht im Zusammenhang mit den Iran-Sanktionen und dem wieder aufgeflackerten Streit über Subventionen für Airbus und Boeing genährt worden sei. Die europäische Seite stehe damit vor der Wahl zwischen zwei unattraktiven Optionen: Gegenmaßnahmen in der Form von Zöllen, die letztlich auch die Verbraucher in der EU schädigen würden oder die bereits aufgebaute Drohkulisse wieder einreißen. Mit Blick auf den eigenen Automobilsektor tendiere offenbar nicht zuletzt die deutsche Regierung zu letzterer Option.









Auch in der Beziehung USA-China tue sich was: Der Dienstagnachmittag habe einen weiteren Tiefschlag für jene gebracht, die den Streit USA-China schon entschärft geglaubt hätten. Das Weiße Haus habe für Mitte Juni eine konkrete Liste mit chinesischen Produkten angekündigt, die mit Strafzöllen belegt werden sollten. Die Pause im Handelskonflikt (laut Finanzminister Mnuchin: "on hold") sei also kurz gewesen. China habe zwar inzwischen zusätzliche Zollsenkungen verkündet - aber auch so sei das Ziel der Regierung Trump, eine Reduktion des bilateralen jährlichen Warenhandelsdefizits um 200 Mrd. Dollar kaum zu erreichen. Noch weniger rücke im zugrunde liegenden Zwist eine Lösung näher: Die US-Regierung sei überzeugt, dass China mit unfairen Mitteln eine ökonomische Dominanz anstrebe, insbesondere in den High-Tech-Sektoren, in der bislang die Amerikaner "das Sagen hätten". Diesen Konflikt könne China nicht wirklich mit einseitigem Zollabbau entschärfen. Er stelle die zentrale Entwicklungsstrategie der Führung in Peking fundamental in Frage.Ferner sei mit dem Ende des Mai der Termin verstrichen, bis zu dem die Neuverhandlung der nordamerikanischen Freihandelszone NAFTA hätte abgeschlossen sein sollen, damit der Kongress das Ergebnis noch in diesem Jahr verabschieden könne. Donald Trump habe die temporäre Ausnahme von den Stahl- und Aluminiumzöllen nicht nur für die EU sondern auch für Kanada und Mexiko gestrichen. Diese hätten ihrerseits Gegenmaßnahmen ergriffen (Kanada) oder angekündigt (Mexiko). Mit dem näher rückenden Termin der Präsidentenwahl in Mexiko (1. Juli), bei der ein nationalistischer Kandidat als Favorit gelte, werde es für die NAFTA-Verhandlungen eng. Aus Sicht der Analysten der Helaba ist ein Ausstieg der USA aus dem Freihandelsabkommen in den vergangenen Wochen immer wahrscheinlicher geworden(01.06.2018/ac/a/m)