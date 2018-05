Handelspolitik: Kalter Krieg?

Frankfurt am Main (aktiencheck.de) - Gerade als es so aussah, als sei das Risiko eines Handelskriegs wieder gefallen, legt die Regierung Trump nach und droht mit Schutzzöllen für die Automobilindustrie, so die Analysten der Helaba.



Damit verschiebe sich der Fokus des Konflikts weg von der Beziehung der USA zu China und hin zum Verhältnis mit der EU (und Japan). Die schon länger angedrohten US-Zölle auf Stahl und Aluminium (und die Gegenmaßnahmen der Europäer) würden wohl kommen.









Mit der Anmeldung für den Newsletter "Aktien des Tages" stimme ich dem gleichzeitigen Erhalt des "GeVestor täglich" unseres Partners GeVestor zu.



Mit der Anmeldung für den Newsletter "Aktien des Tages" stimme ich dem gleichzeitigen Erhalt des "Investors Daily" unseres Partners FID Verlag zu.

Auch der Streit um die extraterritoriale Anwendung von US-Sanktionen gegen den Iran belaste die Zusammenarbeit der Industriestaaten und werfe letztlich Fragen über die zukünftige Rolle des Dollar in der Weltwirtschaft auf.Die EU würde die neuen US-Autozölle nicht widerstandslos hinnehmen. Das Risiko einer Eskalation des Handelskonflikts nehme damit zu - auch wenn offen bleibe, zu welchem Zeitpunkt die US-Zölle eingeführt werden könnten. Zunächst einmal laufe die Prüfphase. Für die steigende Zahl von Warenmärkten, die durch Handelsbeschränkungen bedroht seien, gelte aber einheitlich eines: Während die Konsultationen und diplomatischen Gespräche laufen würden, entstünden hinter den Kulissen bereits Schäden, weil die Unsicherheit über die zukünftigen Regeln, Quoten und Zollsätze zunehme. Investitionen würden verschoben, strategische Entscheidungen vertagt. Darüber hinaus drohe Kollateralschaden an den Beziehungen der USA zu ihren Verbündeten, insbesondere der EU. Die Analysten der Helaba stellen sich die Frage, ob es im Interesse der Amerikaner sein kann, wenn sich die Europäer wirtschaftlich und sicherheitspolitisch verstärkt mit Russland und China arrangieren (müssen). (2905.2018/ac/a/m)