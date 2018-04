“Handelskrieg” oder Weltherrschaft?

In unseren Mainstream-Medien wird der gegenwärtige „Handelskrieg“ aufdie Frage fairer grenzüberschreitender Preise reduziert. Was „fair“ ist,wird im Zweifelsfall so definiert, dass die Preise zu den eigenenGunsten ausfallen. Aber es geht um viel mehr.Solche Situationen wie die jetzige mögen mehr oder weniger plötzlich aufdie weltpolitische Bühne treten, aber ihre Ursachen liegen lange zurückund lassen sich auch nicht einfach dem Wirken einzelner Staatenlenkerzuschreiben. Im Falle unseres „Handelskriegs“ lassen sie sich bis zumEnde des Bretton Woods Systems zurückverfolgen, mit dem über dieFreizügigkeit des Kapitals und die Freigabe der Wechselkurse die moderneGlobalisierung begründet wurde.Diese Entwicklung erreichte um die Jahrtausendwende eine neue Stufe –die Wachstumsraten der industrialisierten Länder begannen zu sinken, inden USA wurde der Glass-Steagall-Act abgeschafft und die VR China tratnach längeren Verhandlungen 2001 der WTO (World Treaty Organisation –Welthandelsorganisation) bei. Diese drei Faktoren stehen in engemZusammenhang, wie später noch deutlich wird.Die WTO-Beitrittsbedingungen wurden noch unter US-Präsident Clintonausgehandelt und begründeten die heute aktuellen Handelsbeziehungen mitChina. Knackpunkte in den acht Jahre währenden Verhandlungen waren dieForderungen nach Abbau von Import- und Exportzöllen, Lockerung derBeschränkungen für ausländische Firmen auf dem chinesischen Markt, Abbauder Benachteiligung von ausländischen Firmen gegenüber Firmen mitstaatlichen Investitionen, sowie die Schaffung von Rechtssicherheit.China kam zwar den Forderungen der anderen WTO-Mitglieder entgegen, abereine Symmetrie wurde nicht erreicht. Es gibt nach wie vorUngleichgewichte bei Zöllen, so werden für den Import von amerikanischenKraftfahrzeugen nach China z.B. 25% Importzoll fällig, während für dieumgekehrte Richtung nur 2,5% anfallen. Und das ist nur ein Beispielunter vielen.Viel wichtiger: Ausländische Firmen können sich nicht mit einer eigenen100%-igen Tochter im chinesischen Markt etablieren, sondern nur überJoint-Ventures mit einem Anteil von maximal 50%. Umgekehrt gibt es fürchinesische Unternehmen z.B. in Deutschland kaum Hürden, deutsche Firmenzu kaufen oder sich mit eigenen Töchtern zu engagieren. DieseJoint-Ventures öffneten dem Transfer von westlichem Knowhow nach ChinaTür und Tor. Zwar wird zurecht beklagt, dass andere chinesische Firmendieses westliche Knowhow einsetzen, um eigene Produkte am Weltmarktanzubieten. Aber das ist auch Folge der Herausgabe von geistigemEigentum im Rahmen von solchen Joint-Ventures.John Mauldin liefert folgenden (unbelegten, aber plausiblen) Hintergrundzum WTO-Beitritt Chinas: In den 1990er Jahren war Finanzminister Rubinunter Clinton mit den Beitrittsverhandlungen China-WTO befasst undbestand auf Symmetrie in den Handelsbeziehungen. Dann verstrickte sichClinton in den Lewinsky-Skandal und brauchte einen Erfolg. Rubinerzielte aber keine Fortschritte in Richtung Marktzugang und Garantienhinsichtlich geistigen Eigentums. Daraufhin betraute ClintonAußenministerin Albright mit der Aufgabe. China blieb hart, sie lenkteschließlich ein und Clinton hatte seinen Erfolg – aber mit demAusverkauf westlichen Knowhows war der Grundstein für ein langfristiglausiges Geschäft für die Realwirtschaft gelegt.Auf der anderen Seite leitete Rubin, der spätere Citigroup-CEO, mit derAbschaffung des Glass-Steagall-Act die Deregulierung des Finanzsystemsein, die Wettbewerbsfähigkeit US-amerikanischer Geschäftsbanken wurdegestärkt und so kamen insgesamt allseits großartige Bedingungen für dieFinanzindustrie heraus, eingeschlossen der wenn auch begrenzte Zugang zuChinas Kapitalmarkt. (Eine langfristige Folge dieser Deregulierung warder offene Ausbruch der Finanzkrise im Herbst 2008 – aber daran dachtedamals natürlich kaum einer.)Der folgende Chart verdeutlicht für die USA die relativ bessereEntwicklung der Finanzindustrie gegenüber der nicht-Finanzindustrie.Betrachtet man nur den Zeitraum zwischen Herbst 1999 und Mitte 2005, soist der BIP-Anteil der Finanzindustrie um rund 150% angestiegen, der dernicht-Finanz-Industrie lediglich um rund 60%. Schlagend auch derRückgang des Anteils der Löhne und Gehälter am BIP in dieser Zeit vongut 47% auf gut 43%. Natürlich spiegelt sich in den Werten nicht alleinder Einfluss der aufkommenden Geschäfte mit China wider, aber er dürfteeinen wichtigen Beitrag geleistet haben.(siehe Chart!)Im großen Bild fällt natürlich auf, wie stark sich in den USA dieFinanzindustrie in den zurückliegenden mehr als fünf Dekaden relativ zurnicht-Finanz-Industrie entwickelt hat. Seit 1969, also kurz vor dem Endedes Bretton Woods Systems mit dem Beginn der modernen Globalisierung,ist der Anteil der Gewinne der Finanzindustrie am BIP um 180%angewachsen, der der nicht-Finanz-Industrie um magere 3%.Insgesamt sieht die Sache meiner Meinung nach damit so aus: Im Interesseihrer eigenen Gewinne im Geschäft mit China hat die alles dominierendeFinanzindustrie für einen faulen Kompromiss beim WTO-Beitritt von Chinagesorgt und den Ausverkauf westlichen Knowhows billigend in Kaufgenommen. Der “foreign direct investment restrictiveness index“ der OECDmisst die Ungleichheit bei ausländischen Investitionen. Er zeigt fürChina einen Wert von 33%, für die USA einen von 9% und für Deutschlandeinen von 2,5% (Chartquelle).(siehe Chart!)Mit dem Beitritt zur WTO begann China US-Staatsanleihen zu kaufen, umden Dollar relativ zur eigenen Währung und somit die Chancen der eigenenExport-Industrie zu stärken. Dies stand im Einklang mit der damaligenpolitischen Linie, zur Werkbank der Welt zu werden und auf diesem Wegedie eigene Wirtschaft zu stärken. Vor einigen Jahren leitete China eineWende ein – es wurde die Devise ausgegeben, die inländische Wirtschaftzu entwickeln, die „Werkbank“-Rolle spielt fortan nicht mehr die ersteGeige (siehe hier und hier!).Kürzlich wurde Xi Jinping zum lebenslangen chinesischenStaatspräsidenten bestimmt. Das Land scheint politisch stabil. Xi kannden Fokus auf langfristige wirtschaftliche und politische Ziele legen,die Industrie-Initiative „Made in China 2025” und dieInfrastruktur-Initiave „Belt and Road”. Damit verbunden ist eineausufernde Verschuldung. Die wird irgendwann zum Problem werden – aber wann?„Made in China 2025“ sieht vor, die Fertigungs-Produktivität zusteigern, Technologie-intensive Sektoren auf- und auszubauen und beiSchlüssel-Materialien und Komponenten einen Selbstversorgungs-Anteil von70% zu erreichen. Diese gewaltigen Ziele werden zentral gesteuert undfinanziert. So wurden z.B. 2016 232 Mrd. Dollar in Forschung undEntwicklung investiert.„Belt & Road“ ist ein gigantisches Infrastruktur-Programm. Aber nichtnur das. Während die USA nach dem Zweiten Weltkrieg über internationaleInstitutionen und Handelsabkommen ihre Weltmacht-Stellung festigten unddabei seinerzeit knappes Kapital zur Verfügung stellten, geht China mitdieser Initiative den Weg, sich mit der eurasischen Landmasse physisch,d.h. über Güterströme, zu verknüpfen (Chartquelle).(siehe Chart!)Das Vorhaben wird manchmal auch als „neue Seidenstraße“ betitelt undgemäß dem historischen Vorbild soll es den Einfluß Chinas festigen undunverzichtbar machen. Am einen Ende liegt China, am anderen Europa.Diese Handelswege entziehen sich dem Einfluss der USA, die auf denSeewegen dominiert und die Handelsflüsse dort recht leicht stoppenkönnte. Die kleineren asiatischen Länder auf dem Weg nach Europa sollenletztlich in ein Renminbi-basiertes Zahlungssystem eingebunden werdenund so die chinesische Währung zu internationalen Leitwährung machen.Trump mag, sagen wir es einmal nachsichtig, zu spontan sein, um diegroßen Zusammenhänge im Hintergrund zu sehen. Aber die Kreise, diehinter ihm stehen und ihn steuern, haben sehr wohl das große Bild vorAugen. Es geht letztlich nicht um ein paar Zölle, auch nicht umgeistiges Eigentum, das sie im Sinne ihrer eigenen Profite mit leichterHand längst weg gegeben haben – es geht um die Vormachtstellung auf derWelt. China wurde groß als „Werkbank“ der Welt und die herrschendenKreise an Wall Street haben wohl lange gedacht, sie könnten mit ihremKapital China erobern, so wie sie das nach dem Zweiten Weltkrieg undnach dem Ende des Bretton Woods Systems überall konnten.Dieser Weg scheint im Falle China nicht zu funktionieren. Der VorstoßTrumps ist womöglich als letzter Versuch in dieser Richtung gedacht,aber es spricht nicht viel dafür, dass er gelingt. Wahrscheinlich wirdChina ein paar Zugeständnisse machen, mehr aber auch nicht. Es wirdseine Grenzen mit Sicherheit nicht öffnen für einen ungehindertenKapitalverkehr. Möglicherweise gelingt es, eine Art Koexistenz zuetablieren, indem beide Seiten in gewissem Umfang einen halbwegs fairenHandel etablieren. Trump könnte das als persönlichen Erfolg verkaufen,die globale Machtfrage wird jedoch weiter schwelen. Womöglich ist diechinesische Führung so „cool“, Trump seinen „inneren Reichsparteitag“ zugönnen. Dann können sie ungestörter fortfahren, ihre eigentlichenInteressen zu verfolgen.Damit steht hinter dem „Handelskrieg“ USA-China aber auch eine großeZeitenwende. Es ist für mich kaum vorstellbar, dass die dominierendenFinanzkreise in den USA sang- und klanglos den Rückzug antreten. Siedürften sicher versuchen, China ökonomisch zu destabilisieren. DieAchillesferse des Landes ist die hohe Verschuldung und, ja, auch diezentrale Planung der Wirtschaft (siehe z.B. hier und hier!). Aber dasmit der Verschuldung gilt genauso für die USA und Trump muss dieEinnahmeausfälle aus der Steuerreform und andere Projekte mit neuenSchulden finanzieren. Und China hat immer noch über drei Bill. Dollar anWährungsreserven, zum großen Teil in US-Staatsanleihen – Potenzial fürerhebliches Störfeuer. Andererseits ist der Dollar immer noch dieWelt-Leitwährung und die USA werden alles tun, um ihn vor den Karrenihrer Interessen zu spannen (siehe hier!).Ausgang derzeit offen…Man kann es auch nicht oft genug sagen: Die Gefahr einer kriegerischenAuseiandersetzung auf der Welt steigt mit der beschriebenen Machtfrage –zunächst in der Form von Stellvertreterkriegen. Was dann kommt? Hoffenwir das beste…[Unter Verwendung von Material aus "China Plays it Cool"(http://www.mauldineconomics.com/frontlinethoughts/china-plays-it-cool)]Hinter dem “Handelskrieg” steht ein Kampf um die Vorherrschaft in derWelt zwischen den USA und der VR China. Der Plan, mittels US-Kapitalauch China zu erobern, scheint nicht aufzugehen. Das hatte nach demZweiten Weltkrieg und erst recht nach Ende des Bretton Woods Systemssonst auf der Welt meist gut funktioniert. Daher könnte hinter dem“Handelskrieg” übergeordnet eine größere Zeitenwende stehen. Dieherrschenden Kreise in den USA werden nicht kampflos aufgeben, dieGefahr kriegerischer Auseinandersetzungen dürfte wachsen.Erwähnte Charts, weiterführende Verweise und Quellenangaben können hiereingesehen werden:http://www.timepatternanalysis.de/Blog/2018/04/21/handelskrieg-oder-weltherrschaft/