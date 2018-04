Handelskrieg oder Währungskrieg 2.0?

In den Mainstream-Medien wird dieser Tage vom „Handelskrieg“ getönt. DerFreihandel sei in Gefahr, der der Welt in den zurückliegenden vierDekaden so viel Wohlstand beschert hat. Stellen wir mal die Fragezurück, wie dieser sich denn national wie international verteilt undfragen auch nicht danach, wer das geistige Eigentum der westlichen Weltwarum wohin „verkauft“ hat (siehe z.B. hier!).Die Mainstream-Medien stellen Trump gerne als schlichtes, aufbrausendesGemüt dar, der impulsiv kurzfristig motiviert und ohne strategischenHintergrund handelt. Diese persönliche Charakterisierung mag zutreffen,was aber nichts daran ändert, dass er politisch reaktionär undbrandgefährlich ist.Viel zu wenig wird gefragt, was die Leute wollen, die geholfen haben,Trump auf den Präsidenten-Schild zu heben (und die versammeltenMilliardäre in seinem Kabinett, sowie die Berater, die von Goldman Sachskommen). Angesichts der seit der Jahrtausendwende sinkendenWachstumsraten wird der immer neu zu verteilende Kuchen kleiner, damitwird der Verteilungskampf härter. Und es bleibt immer weniger Raum für„Geschenke“, um die Folgen der ungleichen Verteilung abzufedern (siehez.B. hier und hier!).Kurz gesagt, welche Pläne hat Wall Street? Ich habe keinen Zweifel, dassTrump letzten Endes von diesen Akteuren gesteuert wird – ganz so wieHitler seinerzeit von den Interessen des deutschen Groß- undFinanzkapitals. In Zeiten wie diesen wird ein politischer Reaktionärgebraucht, der die Interessen seiner Hintermänner mit allen Mittelndurchsetzt.Die Trump-Administration will und muss die Neuverschuldung steigern –auch wegen der Einnahmeausfälle durch die Ende letzten Jahresverabschiedete Steuerreform. Zudem stehen Infrastrukturprojekte auf derAgenda, die durch Kredite finanziert werden müssen.Diese neuen Schulden muss jemand kaufen. Gleichzeitig müssen angesichtsder gegebenen hohen Staatsverschuldung die Zinsen im Zaum gehaltenwerden, denn auslaufende Schulden müssen refinanziert werden. DerKaufanreiz hoher Zinsen fällt damit weg.Besteht im Inland genügend Nachfrage nach Staatsschulden? Angesichts dersinkenden Sparquote dürfte das von privater Seite eher nicht der Fallsein und ob die amerikanischen Geschäftsbanken ihre Überschussreservenbeim gegenwärtigen Zinsniveau hierfür in größerem Umfang einsetzen, istauch fraglich. Bei allem kommt hinzu, dass die Fed im Spätjahr 2017begonnen hat, ihre Bilanz zu verkürzen, sie tritt somit nicht länger alsNetto-Käufer, sondern als Netto-Verkäufer von Anleihen auf (siehe etwahier!).Also muss im Zweifel das Ausland in Bresche springen. Da die Zinsen imZaum gehalten werden müssen, geht das nur über eine deutliche Abwertungdes Dollar. Das verbilligt US-Staatsanleihen künstlich und macht siedamit für ausländische Anleger interessanter. Hinzu kommt, dass beieinem sinkenden Dollar ausländische Zentralbanken gezwungen werden,US-Währungsreserven zu kaufen, um die Aufwertung ihrer Währungen imInteresse ihrer Exportindustrie abzubremsen. Das dürfte v.a. für Länderin Asien zutreffen.Der sinkende Dollar macht über steigende Importpreise viele Güterteurer. Das wiederum hilft, US-internes Angebot auf-, bzw. auszubauen.Gleichzeitig steigert der schwächere Dollar die Exportfähigkeit derUS-Industrie. Teurere Importe steigern die Inflation, und das drücktcet. par. den Außenwert der Währung.Hinzu kommt: Wenn China mehr und mehr von seiner Rolle als Werkbank derWelt zurücktritt (siehe hier und hier!) und den inländischen Marktentwickeln will, lässt sein Interesse an Handelsbeziehungen u.a. mit denUSA tendenziell nach. China hatte insbesondere seit 2002 US-Bondsgekauft, um die eigene Währung unter Druck zu halten und damit dereigenen Exportindustrie Vorteile auf dem Weltmarkt zu verschaffen. SeitMitte 2014 wird der Bestand an Währungsreserven in die zunächstaufgekommene Stärke des Dollar-Index hinein abgebaut. Die bis zumFrühjahr 2015 anhaltende zeitweilige Dollar-Stärke wurde durch dieseinerzeit wegen der bevorstehenden QE-Maßnahmen der EZB einsetzendenEuro-Schwäche begünstigt; seit Anfang 2017 zeigt der Dollar-Indexnachhaltige Schwäche (siehe Chart!).Setzt China die eingeschlagene Richtung fort und baut seine Bestände anUS-Staatsanleihen weiter ab, hält das den Druck auf den Dollar aufrecht.Somit erfährt das hier gezeichnete Bild von einem Ende 2016 gestartetenAbwärtszyklus beim Dollar-Index auch von hier aus Unterstützung.Kommt es tatsächlich zu den angedrohten Strafzöllen v.a. im HandelUSA-China (manche Beobachter sagen, da können noch Monate ins Landgehen), dürfte sich die Schwäche des Dollar-Index vermutlichbeschleunigen. China könnte dann alsbald gezwungen sein, entwederweitere Importschranken gegen US-Güter aufzubauen oder den Abwärtsdruckdes Dollar (bzw. den Aufwärtsdruck auf die eigene Währung) durch Spielmit den Währungsreserven zu beeinflussen.Wenn China sich von seiner Rolle als Werkbank der Welt immer mehrzurückzieht, dürften andere Länder versuchen, an seine Stelle zu treten.Hier käme z.B. Vietnam in Betracht, und das auch deshalb, weil diesesLand bei zurückliegenden Handelskonflikten von China als Zwischenstationgenutzt wurde, um Strafzölle zu umgehen. Zufall oder eher nicht: Seitder Jahresmitte 2017 hat sich ein in Deutschland gehandelter ETF aufvietnamesische Aktien um mehr als 60% verbessert. Und insgesamt fälltauf, dass sich Aktien der Emerging Markets seit der Schwäche von US- undEuro-Aktien vergleichsweise gut gehalten haben.Das Spiel mit den Strafzöllen in Bezug auf China macht somit ausUS-Sicht durchaus Sinn. China versucht zwar, mit der Androhung vonStrafzöllen auf Sojabohnen über die Wahlklientel von Trump diesen selbstzu treffen. Am Ende wird vermutlich ein fauler Kompromiss erzielt, dereinen zeitweiligen Burgfrieden begründet (bevor es in die nächste Rundegeht).Bei diesem sogenannten „Handelskrieg“ geht es letzten Endes um einen“Währungskrieg 2.0″, nachdem der nach der Finanzkrise mittelsQE-Maßnahmen geführte Abwertungskampf abebbt. Der neue Währungskriegsoll erstens die Exportfähigkeit der US-Industrie sicherstellen undzweitens die Bedingungen dafür schaffen, dass das zunehmende Angebot anUS-Treasurys selbst bei lediglich mäßigem Zinsniveau Abnehmer findet.Erwähnte Charts, weiterführende Verweise und Quellenangaben können hiereingesehen werden:http://www.timepatternanalysis.de/Blog/2018/04/08/handelskrieg-oder-wahrungskrieg-2-0/