Handelskrieg beflügelt Lynas-Aktie

Die Aktie des Seltene Erden-Produzenten Lynas (ASX LYC / WKN 871899) probt derzeit den Ausbruch, schoss in den letzten Tagen regelrecht nach oben. Das australische Unternehmen hatte diese Woche erklärt, dass man neue Verarbeitungskapazitäten in den USA eröffnen wolle, während man gleichzeitig die Kapazitäten in Australien und Malysia ausweiten werde.

Erst gestern gab Lynas nämlich bekannt, dass man bis 2025 500 Mio. AUD investieren werde, um die Mount Weld-Mine und Konzentrierungsanlage in Australien sowie die Lynas Advanced Materials Plant (LAMP) in Malaysia auszuweiten. Kurz zuvor hatte man Pläne veröffentlicht, eine Seltene Erden-Separationsanlage in Texas zusammen mit der US-Gesellschaft Blue Line zu errichten.

Gleichzeitig steigen die Spannungen im Handelskrieg zwischen den USA und China. Und die Volksrepublik ist mit Abstand der größte Seltene Erden-Produzent der Welt, dominiert den Markt. Sorgen, dass China die Ausfuhr von Seltene Erden-Metalle, die auch viele US-Unternehmen unbedingt benötigen, beschränken könnte, steigen.

Und diese Sorgen nahmen diese Woche noch zu, nachdem der chinesische Präsident Xi Jinping die Provinz Jiangxi, ein Seltene Erden-Zentrum, besuchte. Zwar wurde die Reise als Bildungsbesuch für den Präsidenten bezeichnet, doch sehen viele Experten darin größere Symbolik.

Auf jeden Fall scheint die aktuelle Entwicklung Lynas zu beflügeln. Notierte die Aktie Anfang Mai noch unter 1,90 AUD, sind es mittlerweile bereits 2,43 CAD. Allein heute ging es in Australien um 7,5% nach oben.



Risikohinweis: Die Inhalte von www.goldinvest.de dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine Handlungsaufforderung dar. Die GOLDINVEST Consulting GmbH schließt jedwede Haftung für Vermögensschäden aus.

Laut §34b WpHG möchten wir darauf hinweisen, dass Partner, Autoren und/oder Mitarbeiter der GOLDINVEST Consulting GmbH Aktien der erwähnten Unternehmen halten können und somit ein Interessenskonflikt bestehen kann.