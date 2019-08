Handelskonflikt verschäft sich - DAX & Dow trotzdem im Plus

Zoll um Zoll heißt es im Handelskonflikt zwischen den USA und China. Nachdem Chinas Regierung am Freitag neue Strafzölle auf US-Einfuhren ankündigte, ließ die wutentbrannte Antwort von US-Präsident Donald Trump nicht lange auf sich warten. Und so wollen die USA sämtliche Strafzölle auf Importe aus China um jeweils fünf Prozentpunkte anheben. Wenig verwunderlich, dass Anleger rund um den Globus reiß ausnehmen. Der japanische Nikkei Index verlor am Morgen rund zwei Prozent, der Shanghai Composite gab ein Prozent ab. Nachdem der DAX vorbörslich bereits unter die Marke von 11.500 Punkten gefallen war, ist er ins Plus gedreht und gewinnt am Nachmittag sogar gut ein Prozent auf 11.660 Punkte.

Die Feinunze Gold ist im aktuellen Umfeld einmal mehr gesucht und so klettert der Preis munter nach oben. Bis auf 1.555 US-Dollar ging es am Morgen nach oben, bevor mit der besseren Stimmung an den Aktienmärkten die Gewinne wieder teilweise wegschmolzen. Seit Anfang Juni hat die Feinunze Gold in US-Dollar rund 20 Prozent an Wert gewonnen. In Euro wurde mit dem heutigen Anstieg bis auf 1.398 Euro gar ein neues Rekordhoch markiert.



Die Zuspitzung im Handelskonflikt sorgte zunächst für rückläufige Ölpreise zum Wochenstart. Auch hier macht sich die Stimmungsaufhellung mittlerweile bemerkbar und am Nachmittag gewinnt die Nordsee-Sorte Brent Crude Oil 1,7 prozent auf 59,82 US-Dollar.