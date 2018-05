Paris (www.aktiencheck.de) - Die Feuerpause war nur von kurzer Dauer: Anfang vergangener Woche hatten sich die Anleger über die Ankündigung eines Handelsabkommens zwischen den USA und China gefreut, so Olivier de Berranger, Chief Investment Officer und Enguerrand Artaz, Cross Asset Manager La Financière de L‘Echiquier.



Dieses habe die Aussetzung der von der Trump-Regierung in den vergangenen Monaten angekündigten Erhöhungen der Zölle vorgesehen, wofür sich China im Gegenzug verpflichtet habe, mehr amerikanische Produkte, insbesondere landwirtschaftliche Erzeugnisse, einzuführen. "Eine Art Friedensvertrag" laut Larry Kudlow, einem der wichtigsten Wirtschaftsberater des Weißen Hauses. Dieser habe Donald Trump auch ohne eine bezifferte Verpflichtung in Begeisterung versetzt. US-Finanzminister Steven Mnuchin habe jedoch den Enthusiasmus gedämpft und darauf hingewiesen, dass der Handelskrieg "nur ausgesetzt" sei. Wahrscheinlich habe er die weitere Entwicklung bereits antizipiert.









Schon am Dienstag habe US-Präsident Trump bekanntgegeben, dass er letztendlich nicht mit den jüngsten chinesisch-amerikanischen Verhandlungen zufrieden sei. Am Tag darauf habe das "Wall Street Journal" noch etwas mehr Öl ins Feuer gegossen, indem es über den amerikanischen Plan, die Zölle auf importierte Autos aus "Gründen der nationalen Sicherheit" auf 25% anzuheben, berichtet habe, während China eine Senkung der Einfuhrzölle auf Autos angekündigt habe. Dies habe für eine erneute Anspannung der Beziehungen zwischen den beiden Mächten gesorgt, die im Begriff seien, einen Weg der Annäherung zu finden.Ähnlich sei die Situation im Hinblick auf Nordkorea. Noch bis vor kurzem hätten große Hoffnungen bestanden, dass am 12. Juni in Singapur ein historisches Gipfeltreffen zwischen den USA und Nordkorea stattfinden würde. Am vergangenen Donnerstag habe Donald Trump das Treffen unter Verweis auf die "Feindseligkeit" Pjöngjangs abgesagt. Zwischenzeitlich sei es zu einer verbalen Eskalation gekommen, ausgelöst durch den neuen US-Sicherheitsberater John Bolton, der den Prozess der atomaren Abrüstung Nordkoreas mit dem in Libyen verglichen habe. Ein Fauxpas, der durch US-Vizepräsident Mike Pence noch verschärft worden sei. Dies habe eine wütende Reaktion der nordkoreanischen Regierung hervorgerufen, die seine Aussagen als "dämlich" und "ignorant" bezeichnet habe.Diese Rückkehr der geopolitischen Spannungen habe für Stress und zunehmende Volatilität an den Aktienmärkten gesorgt, die sich von ihren Tiefständen im März kräftig erholt hätten. Das sei vorhersehbar gewesen. Donald Trump stehe mitten im Wahlkampf zu den anstehenden Halbzeitwahlen, und die Rhetorik vom "Handelskrieg" sei eine seiner Speerspitzen zur (Re-)Mobilisierung seiner Wählerschaft. In Sachen Nordkorea sei der gordische Knoten das Ende des Verteidigungsabkommens zwischen Südkorea und den USA, da Nordkorea seine Atomanlagen nur im Rahmen einer vollständigen Entnuklearisierung der koreanischen Halbinsel aufgeben wolle. Zweifellos würde ein Verzicht auf die amerikanische Militärpräsenz in der Region von den Trump-Wählern als Eingeständnis von Schwäche aufgefasst werden. Dies sei weit entfernt von dem Bild, das der US-Präsident abgeben wolle und für das er zu weiteren Erklärungen bereit sei, die in den kommenden Monaten die Märkte in Unruhe versetzen dürften(29.05.2018/ac/a/m)