Handelskonflikt, Konjunktursorgen und Politik setzen Börsen zu

Die sommerlichen Temperaturen können die Aktienmärkte nicht anstecken – zu sehr setzt ihnen die frostige Stimmung im Handelskonflikt, Konjunktursorgen und der bange Blick nach Großbritannien zu. Und so fiel der DAX zum Start in den neuen Handelsmonat bis auf 11.620 Punkte im Tief. Um die Mittagszeit notiert er knapp unter 11.700 Zählern. Auch in Asien legten die Kurse den Rückwärtsgang ein und die US-Futures deuten auf eine etwas schwächere Eröffnung am Nachmittag in Amerika hin.Für die Verkaufslaune ist insbesondere der andauernde Handelskonflikt verantwortlich, der seit Monaten das Handelsgeschehen prägt. Sorgten gute Nachrichten und die Hoffnung auf eine baldige Einigung immer wieder für Rückenwind für Dow & DAX, so ist die Verschärfung des Konflikts zwischen den USA und China in den letzten Tagen Gift für die Aktienkurse. Mit der Androhung von Strafzöllen auf mexikanische Güter goss Trump zuletzt weiter Öl ins Feuer. Für Magenschmerzen sorgt zudem der Blick nach Großbritannien: Denn, wenn am Freitag Theresa May als Premierministerin zurücktritt, gilt als aussichtsreichster Kandidat für ihre Nachfolge der Brexit-Hardliner Boris Johnson.Die Sorgen vor einer konjunkturellen Abkühlung durch den Handelskonflikt und damit rückläufige Nachfrage nach Rohöl sorgten zuletzt für deutlich fallende Preise. War der Preis für ein Fass Brent Ende April bis auf 74 US-Dollar geklettert, verbilligte er sich am Montag auf 61,28 US-Dollar. Um die Mittagszeit haben sich die Preise für beide Ölsorten von den anfänglichen Verlusten erholt und legen leicht zu.Von der aktuellen Marktsituation profitieren kann die Feinunze Gold. Der Preis klettert am Montag weiter auf 1.313 US-Dollar.Der DAX-Konzern wagt den bisher größten Übernahmeversuch in der Unternehmensgeschichte. Für 9 Milliarden Euro will der Chiphersteller den US-Konkurrenten Cypress Semiconductor übernehmen. Dazu soll den Aktionären des Unternehmens 23,85 Dollar je Anteil geboten werden. Das sei ein Aufschlag von 46 Prozent auf den Durchschnittskurs der vergangenen 30 Handelstage. Infineon hat sich die Unterstützung der Cypress-Spitze bereits gesichtert.Analysten sehen den Zusammenschluss durchaus positiv, sehen den Preis aber als hoch an. An der Börse reagieren die Anleger alles andere als erfreut – die Aktie trägt mit einem Abschlag von fast sechs Prozent die rote Laterne im DAX. Innerhalb der letzten vier Wochen verlor die Aktie rund 20 Prozent. Infineon musste wegen anhaltender Wachtumsflaute innerhalb weniger Monate zweimal die Prognose senken, hat die angepeilten, gesenkten Jahreszahlen Anfang Mai dann aber wieder bestätigt.Alle Augen sind am Montagabend auf Apple gerichtet. Der Elektronik-Konzern enthüllt um 19 Uhr MEZ die wichtigsten Neuheiten zum Start der Entwicklerfonferenz WWDC, die in San José stattfindet und bis Freitag dauert.Im Vorfeld gibt die Aktie rund ein Prozent auf 156 Euro ab. Die Analysten der Citi haben ihre Prognosen für die Umsätze von Apple vor wenigen Tagen gesenkt und auf den Handelskonflikt hingewiesen. „Die Handelssituation zwischen den USA und China wird zu einer Verlangsamung der Apple iPhone-Nachfrage in China führen, da die chinesischen Verbraucher ihre Kaufpräferenz auf nationale chinesische Marken verlagern", hieß es zur Begründung.Die Talfahrt der Deutschen Bank Aktie hält an. Am Montag rutschte die Aktie des Geldhauses erstmals unter die Marke von 6,00 Euro, bis auf 5,85 Euro ging es nach unten. Damit schrumpft der Börsenwert des Instituts auf 12,1 Milliarden Euro. Da vier andere DAX-Werte eine geringere Marktkapitalisierung aufweisen, droht derzeit aber noch nicht der Abstieg in die zweite Börsenliga analog zur Commerzbank, die nun im MDAX notiert.