Handelsgespräche und Brexit Sorgen – Anleger bleiben skeptisch

von Andreas Groß, Börse Stuttgart TV NachrichtenDie Anleger am deutschen Aktienmarkt bleiben vor den wichtigen Handelsgesprächen zwischen den USA und China skeptisch. Der Dax legt schon wieder eine Pause ein und fällt unter 12.000 Punkte.Das höchste der Gefühle scheint derzeit zu sein, dass USA und China wenigsten die nächsten Zollerhöhungen auf Eis legen. Der Dax dreht nach unverändertem Start deutlich in Minus und fällt unter 12.000 Punkte zurück:Angeblich plant der britische Premierminister Boris Johnson einen EU Austritt ohne Abkommen – gegen das kürzlich beschlossene Gesetz.Die Hochzeit zwischen den Börsen Hong Kong und London ist geplatzt.London konnte sich nicht für den Bräutigam Hong Kong erwärmen und verschmäht das Brautgeld von 39 Milliarden Dollar für die Übernahme.Gleich drei Nachrichten belasten Qiagen: Qiagen verliert seinen Chef, senkt die Umsatzprognose und muss Geld in die Hand nehmen für den Firmenumbau.Peer Schatz hat am Abend seinen Rücktritt erklärt. Übergangsweise übernimmt Thierry Bernard. Das Geschäft in China wächst langsamer als gedacht, daher rechnet Qiagen nur noch mit 3% Wachstum, statt bis zu 5%.Zudem rechnet Qiagen mit Umbaukosten in Höhe von etwa 265 Millionen Euro. Grund ist die strategische Partnerschaft mit Illumina.Die Qiagen Aktie taumelt 20%.Übernahmephantasie lässt die Aktie von Nordex heute abheben. Gut 8% geht es im frühen Handel nach oben. Nordex führt eine Kapitalerhöhung durch eine Privatplatzierung beim spanischen Großaktionär Acciona durch. Der Anteil von Acciona dürfte so über 30 Prozent steigen. Acciona wäre dann verpflichtet, ein Pflichtangebot an alle Nordex-Aktionäre abzugeben.Anleger setzten wohl auf die Alternative: ein höheres freiwilliges Übernahmeangebot.Der Zahlungsabwickler Wirecard hat sein langfristiges Ziel für Umsatz und Gewinn angehoben.Wirecard konzentriert sich verstärkt auf Großunternehmen und profitiert von der Partnerschaft mit Softbank. Wirecard rechnet nun im Jahr 2025 mit mehr als 12 Milliarden Umsatz und einem operativem Gewinn von mehr als 3,8 Milliarden Euro.Bisher standen mehr als 10 Milliarden Euro Umsatz und mehr als 3,3 Milliarden Euro operativer Gewinn im Plan.Die Wirecard Aktie dreht nach anfänglicher Stärke ins Minus.