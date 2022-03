Handel an der Moskauer Börse startet wieder – mit Erfolg?

Seit dem 25. Februar und dem Kriegsbeginn in der Ukraine war der Aktienhandel an der Moskauer Börse eingestellt – nun nahm die MOEX den Handel wieder auf. In einem ersten Schritt wurden bereits seit Wochenbeginn wieder russische Staatsanleihen gehandelt. Am Donnerstag folgte der Aktienhandel – mit 33 handelbaren Werten ist die Anzahl bis dato jedoch überschaubar. Auch die Handelszeit wurde von 09:50 Uhr bis 14:00 Uhr Moskauer Ortszeit verkürzt. Des Weiteren sind Leerverkäufe nicht gestattet und Ausländer können bis zum 1. April keine russischen Aktien verkaufen.

Der in Rubel notierte MOEX Russia Index startete nun bei 2.620 Punkten, nachdem der Handel am 25. Februar bei einem Indexstand von 2.470 Punkten gestoppt wurde. Besonders die Energiewerte konnten zum Neustart zulegen. So legte die Gazprom-Aktie zu Handelsbeginn über 10% zu, während die Aktie der Airline Aeroflot mit einem Abschlag von fast einem Viertel in den Handel startete. Das Handelsvolumen am ersten Tag der Wiederaufnahme entsprach allerdings nur einem Bruchteil der vorherigen Umsätze.

