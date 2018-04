13. April 2018. MÜNCHEN (Baader Bank). Trump hat einen kalten Handelskrieg vor allem gegenüber China losgetreten. Für den guten Donald ist es gemäß seiner DNA als kaltschnäuzigem Bauunternehmer verführerisch, den chinesischen Handelsgegner mit massiven Einschüchterungsversuchen mürbe zu machen. Damit hatte er früher schon bei Handwerkern, Lieferanten und Banken oft großen Erfolg: Bei seinem Untergang wären sie ebenfalls untergegangen.Ob jetzt aus dem kalten ein heißer Handelskrieg wird, der ein Sargnagel für die Weltwirtschaft wäre, muss man nach China schauen."China lässt sich von Trump nicht herumschubsen, kühlt den Handelskonflikt aber auch ab"

China sieht sich global nicht mehr als das magere Entlein der Asien-Krise. Mittlerweile ist daraus eine fette Peking-Ente geworden. Schon aus Gründen der Gesichtswahrung - die in China eine noch größere Bedeutung als im Westen hat - kann der chinesische Staatspräsident Xi handelsseitig gegenüber Trump nicht einfach klein beigeben. Dieses Zeichen von politischer Schwäche würde seine ihm erst kürzlich eingeräumte lebenslange Amtszeit auf das Dasein einer Eintagsfliege reduzieren. Insofern hat China auf die Handelssanktionen der USA mit umgekehrten Handelsohrfeigen reagieren müssen.

"Im Zweifel hat China mehr zu verlieren als die USA."Doch Chinas Reaktion ist bisher von asiatischer Zurückhaltung geprägt. Eine handelspolitische Mobilmachung gegen die USA will China nicht. Das Land der Mitte weiß um die Wichtigkeit seines Exports auch nach Amerika, der beim nicht reibungsverlustfreien Aufbau einer starken Binnenkonjunktur eine gute ausgleichende Wirkung hat. Im Zweifel hat China mehr zu verlieren als die USA.

Insofern will China der sich aufheizenden Handelskriegsrhetorik Trumps mit der kühlenden Weisheit von Konfuzius begegnen. Peking weiß doch selbst, dass es kein Musterschüler in puncto Handelsfreiheit ist. Wenn diese fair ist, dann kann man Käfighaltung von Hühnern auch als tierschutzgerechte Biohaltung bezeichnen. Es ist absurd, dass chinesische Autohersteller beim Import in die USA nur 2,5 Prozent Einfuhrzoll bezahlen, umgekehrt aber 25 Prozent fällig werden. Und Chinas Investitionsstandorte sind für ausländische Anleger teilweise immer noch so wenig zugänglich wie der Mount Everest für Hobbywanderer. Nicht zuletzt orientiert sich China bei der Aneignung ausländischen Wissens - das Wort Technikklau würde ich als bekannt zurückhaltender Zeitgenosse niemals in den Mund nehmen - sehr am deutschen Kinderlied "Fuchs, du hast die Gans gestohlen".

"Im Handelskonflikt orientiert sich China an der Weisheit von Konfuzius."Vor allem fürchtet man in Peking eine der EU von Trump freundlich, aber bestimmt aufgezwungene Handelsunion gegen China. Denn die Einbindung in eine prosperierende Weltwirtschaft ist für China auch unter geostrategischem Blickwinkel von allergrößter Bedeutung.

Ja, China hat verstanden. Es betreibt eine krisenvorbeugende Handelspolitik. Mit angekündigten, deutlich gesenkten Importzöllen und einer verstärkten Öffnung des chinesischen Markts für internationale Investoren auch oberhalb von 50 Prozent Beteiligungsbesitz will Peking den Amerikanern den chinaphoben Wind aus den Segeln nehmen. Dabei stört es wenig, dass China öffentlich vehement widerspricht, Amerika Handelskonzessionen gewährt zu haben oder Peking weiterhin droht, Amerika bei der Welthandelsorganisation anzuzeigen. Das sind eben die typisch chinesischen Maßnahmen zur Gesichtswahrung. Für mich steht fest: Das "Handels-Ge-Trump-ele" hat in Peking Wirkung gezeigt.

Wenn zwei sich streiten, freut sich nicht immer der Dritte

Für die EU und insbesondere Deutschland wäre ein heißer Handelskonflikt zwischen den USA und China gleichbedeutend mit einer Entmannung Casanovas: Bei einer handelspolitisch ausgebremsten Weltwirtschaft könnten deutsche Exportunternehmen und ihre Aktien nicht mehr so wie früher. Tatsächlich hat die bislang noch nur kalte Handelsrhetorik bereits zu einer weltweiten Eintrübung der konjunkturellen Stimmung geführt.

Daher ist bei deutschen Exportfirmen die Freude über Chinas aktuell gezeigte, friedliche Handels-Konzilianz groß. Allerdings wird handelspolitisch zukünftig vieles nichts mehr so sein, wie es einmal war. Erstens wird Trump China, aber auch Europa Daumenschrauben anlegen. So wird die EU ihre Zölle auf US-Produkte und damit gemäß internationalem Handelsrecht auch auf Produkte anderer Länder wie Südkorea oder Japan senken müssen. Der Konkurrenzkampf um die Fleischtöpfe der Weltwirtschaft wird für in Deutschland produzierende Firmen härter. Zurzeit fehlt mir leider noch die Hoffnung, dass die GroKo mit einer reformfreundlichen Wirtschaftspolitik kompensierend eingreift. Zweitens wird Trump alias Captain America das Wahlkampfthema Handelskrieg bis zur Kongresswahl im November auskosten, um mit Buy America-Patriotismus zu punkten. Twitter wird seinen bekanntesten Nutzer sicher nicht verlieren. Für Volatilität an den Aktienmärkten ist also ähnlich gesorgt wie für Bier auf Junggesellenabschieden.

"Twitter wird seinen bekanntesten Nutzer sicher nicht verlieren."Dennoch, sowohl in China, aber auch Amerika reicht der IQ eines ordinären Kaninchens aus, um zu erkennen, dass Handelskriege auch die eigene Heimatfront zerstören. Trump dürfte es nicht entgangen sein, dass jeder seiner handelsrestriktiven Tobsuchtsanfälle auch am amerikanischen Aktienmarkt Bremsspuren hinterlässt. Hatte sich Trump nicht noch bis Ende Januar als Held des amerikanischen Volkskapitalismus über gestiegene Aktienkurse gefeiert? Würde ein heißer Handelskonflikt aus Altersvorsorge nachhaltig Altersentsorge machen, könnte das die Stromleitung für seinen Heiligenschein kappen.Dennoch, die frohe Friedensbotschaft ist, dass kein heißer Handelskrieg mit Aktien-Verbrennungen dritten Grades zu erwarten sind. Im schlimmsten Fall kommt es zu einem lauwarmen Bauernaufstand. Aktien bleiben attraktiv, zumal der DAX bei 11.800 Punkten eine gewaltige Unterstützung hat.von Rolver Halver.13. April 2018, © Baader Bank

Über den Autor

Robert Halver ist Leiter der Kapitalmarktanalyse bei der Baader Bank und Halvers Woche Bestandteil des wöchentlichen Kapitalmarktmonitors.Dieser Artikel gibt die Meinung des Autors wieder, nicht die der Redaktion von boerse-frankfurt.de. Sein Inhalt ist die alleinige Verantwortung des Autors.