Halten Sie Cash bereit. Es baut sich Druck auf [...]

Es baut sich sogar ein enormer Druck auf. Nach der Brexit-Wahl im letzten Jahr, die unseren lieben kleinen DAX an einem Tag um 10% tiefer schickte, wird nun am heutigen Tag der Brexit formal bei der EU eingereicht. Die Märkte interessiert das nicht im Geringsten. Auch nicht, dass die weiteren politischen Risiken extrem hoch sind und auch nicht, dass die Unternehmensgewinne in den Industrienationen (USA,EU,JAPAN) bestenfalls stagnieren. Die Kurse steigen weiter und der DAX befindet sich nur noch 200 Pünktchen unter seinem All-Time-High aus dem Jahr 2015.

Die US Aktienmärkte sind unterdessen nach dem viel beachteten Shiller KGV um 70% über dem historischen Durchschnitt bewertet. 70%! Alle Achtung. Da hält sich ihre SJB ganz weit fern von, selbst wenn nochmals neue Allzeithochs möglich sind.

Was sie nun folgend betrachten können, ist wie euphorisch die Marktteilnehmer aktuell weiterhin sind. Euphorie ist doch was tolles. Leider jedoch nicht an den Kapitalmärkten. Hier geht es genau anders herum. Stark steigende Kurse sind bei Pessimismus und Skepsis zu erwarten. Diese liegt aktuell nicht vor, wie die nachfolgende Grafik des Sentiments zeigt.

Der Optimismus ist hier in der Skala unten gemessen. Für sie haben wir eingezeichnet zu welchen Zeitpunkten der Optimismus in der Vergangenheit so hoch war und was dann mit den Aktienkursen zum Beispiel bei DAX passierte. Auch dazu haben wir ihnen die jeweiligen Zeitpunkte im DAX Chart eingezeichnet.

Schaut man sich dazu den Chart für den DAX an, dann ...

