Halo-Labs-Aktie: Das sorgt für gute Stimmung!

In der vergangenen Woche verwöhnte Halo Labs seine Anleger bereits mit guten Neuigkeiten in Form von deutlich besser als erwarteten Zahlen für das Krisenjahr 2020. Kaum noch jemand hätte damit gerechnet, vor allem nicht in Zeiten der Corona-Pandemie. Der Strom an guten Nachrichten scheint derzeit nicht abzureißen.

Am Freitag nach Handelsbeginn gab es gleich die nächste frohe Botschaft. Laut Medienberichten konnte sich Medcan eine Genehmigung sichern, um Cannabis aus der von Halo Labs geführten Plantage Bophelo zu importieren. Damit sollen in Zukunft Arzneimittel für den Vertrieb in der gesamten EU hergestellt werden.

Das kann sich sehen lassen





Der Halo-Labs-Aktie verschaffte die Nachricht nach der Kursexplosion in der vergangenen Woche zusätzlichen Auftrieb. Die Anleger reagierten im Handel am gestrigen Montag mit Kursaufschlägen von 11,85 Prozent. Das reicht aus, um den Kurs wieder bis auf 0,067 Euro zu bewegen.

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Halo Labs?

Dem aufmerksamen Leser wird nicht entgangen sein, dass es sich bei der Halo-Labs-Aktie unverändert um einen Pennystock handelt. Diesen Status wird das Papier allzu schnell auch kaum ablegen können. Das sorgt dafür, dass eine hohe Volatilität noch immer sehr wahrscheinlich ist. Langfristig haben die Aussichten sich aber zweifellos verbessert.

Es ist noch ein langer Weg





Noch steht den Bullen viel Arbeit bevor, um die Verluste der letzten Jahre in Vergessenheit geraten zu lassen. Noch vor einem Jahr wurden die Anteile von Halo Labs zu je etwa 0,20 Euro gehandelt. 2019 ging es im Hoch sogar zeitweise über die Marke von 0,50 Euro.

Von solchen Kursen können die Aktionäre auch nach den letzten guten Neuigkeiten nur träumen. Es bleibt abzuwarten, ob die Erholung im Cannabis-Markt sich im laufenden Jahr fortsetzen wird. Eine wichtige Rolle könnte dabei der neue US-Präsident Joe Biden spielen, der am Mittwoch vereidigt wird. Einige Beobachter erhoffen sich von der Regierung der Demokraten weitere Lockerungen und im besten Fall eine bundesweite Legalisierung von Cannabis in den USA.





Vergessen Sie alles bisher Dagewesene!

Diese unscheinbare deutsche Aktie wird in Zukunft nur noch steigen … deshalb sollten Sie auf gar keinen Fall zögern und sofort investieren. Denn dieses eine Unternehmen besitzt jetzt die Schlüsseltechnologie, die das Internet der Zukunft benötigt.